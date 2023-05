Milatić o otkriću 24sata: 'Od te tvrtke se nije nabavio ni jedan antigenski test od veljače 2022.'

Obzirom da je ovih dana bilo dosta u javnom prostoru spominjanja nabavke antigenskih testova i ove afere koja je kroz javni prostor komunicirana, što se tiče određene te tvrtke, da kažem da je zadnja nabava tog tipa preko Ravnateljstva bila 14. veljače 2022. Znači, od 27. studenog 2020. do 14. veljače 2022. I od tada Robne zalihe nisu od te tvrtke nabavile niti jedan komad antigenskog testa, poručio je državni tajnik Ministarstva gospodarstva Ivo Milatić predstavljajući u Saboru zastupnicima izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2021. ,

A aferu koju je odmah spomenuo pretpostavljajući da će ga sigurno zastupnici o tome i pitati otkrila su 24sata, čiji su novinari mjesecima radili na raspetljavanju priče u kojoj je glavni akter 24-godišnji Filip Mihalić iz Varaždina, vlasnik tvrtke Buryen, koji je 2020. osuđen za krivotvorenje novca, a prije nekoliko mjeseci prijavljen i za silovanje, a čiji je otac istaknuti HDZ-ovac i bivši saborski zastupnik Anđelko Mihalić.

Podsjetimo, novinari 24sata Denis Mahmutović i Hajrudin Merdanović su u serijalu članaka objavljenih posljednjih dana raskrinkali prljave poslove tog mladog HDZ-ovca, muljaže s dilanjem i krivotvorenjem antigenskih testova za koronu koje je država nabavljala. Radi se o sumnji na uvoz krivotvorenih testova za Covid-19 iz Turske. Objavili smo i ekskluzivna svjedočanstva studenata koji su radili na prepakiravanju testova u varaždinskom skladištu, kao i svjedočanstvo Filipovog vozača u Istanbulu te osobe koja je posjetila istanbulsku tvornicu u kojoj su se, sumnja se, proizvodili krivotvoreni testovi.

Milatić je imao potrebu pojasniti javnosti i zastupnicima kako su se nabavljali testovi, kao i sav ostali materijal.

- Znači, na temelju odluke Stožera, koji je upravljao cijelom krizom, Ravnateljstvo Civilne zaštite bi dalo nalog Ravnateljstvu za robne zalihe za nabavku određenih materijala, Robne zalihe su radile natječaje na način da su pozivale 25 tvrtki za davanje ponude i nakon što bi te tvrtke dale ponude, onda je tročlano povjerenstvo u sastavu Ministarstva gospodarstva, Ministarstva zdravstva i Ministarstva unutarnjih poslova te ponude razmatralo. Ona ponuda koja je bila najpovoljnija bi se bila prihvatila i prije same isporuke bilo kojeg materijala se uzorkovao materijal na način da je Zavod za javno zdravstvo ispitivao validnost tog materijala i tek nakon što bi oni rekli da je u redu, onda se taj materijal isporučivao, ali na način da on nikad nije vidio skladište Robnih zaliha nego je išao direktno korisniku, a to su bile Fran Mihaljević, bolnice i svi ostali subjekti - istaknuo je.

Obzirom da je spomenuo 25 tvrtki, SDP-ova Andreja Marić pitala je s koliko tvrtki se sklopilo ugovora o nabavci tijekom Covida i s kojima to.

- Ovisno koji je natječaj bio, bilo je natječaja na koji se javljalo i po 25 tvrtki. Svi su podaci na stranicama našeg ministarstva već davno - Bostiona d.o.o., Phoenix Farmacija d.o.o., Labena d.o.o., Med-faktor, Bomilab, Kefo, Medical and Pharm Trading, Oktal Pharma d.o.o, Biospectra d.o.o. Nova Gorica, eto to su tvrtke. To je sve od početka na našim stranicama, bilo je pitanja novinara, ali smo i zbog sebe stavljali da ne bi bilo - naveo je.

Klinika Fran Mihaljević opovrgnula je da je nabavljala antigenske testove od tvrtke Buryen već samo zaštitne maske i netkani tekstil, no Ministarstvo ih je nabavljalo preko dobavljača po imenu Kefo d.o.o., koju je i Milatić sada naveo u popisu tvrtki sa kojima je sklopljen ugovor, a koje im je uvozio Buryen.

Inače, prema podacima Državne riznice, Buryenu su 2022. iz proračuna isplaćene gotovo 152.000 eura, i to preko Fran Mihaljevića, pod stavkom "Materijal i sirovine." Godinu ranije Filipovoj su firmi iz proračuna kapnule oko 34.000 eura, od čega je većina potekla iz "Frana Mihaljevića", a 2020. Buryenu je isplaćeno 5756 eura (Ministarstvo financija i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine). U 2023. isplaćeno im je 16.175 eura (opet KB "Dr. Fran Mihaljević").

