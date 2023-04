Vještačenje testova, inspekcija, prijave: Ključna pitanja o aferi Mihalić na koja čekamo odgovor

Afera s muljanjem s Covid testovima, koju su 24sata mjesecima istraživala i razotkrila, glavna je nacionalna tema. Ekskluzivno smo u seriji nastavaka opisali kako je mladi Filip Mihalić, sin bivšeg zastupnika HDZ-a Anđelka Mihalića, još 2020. osuđen za krivotvorenje novca, a prije nekoliko mjeseci prijavljen je za prijetnje i silovanje. Filip je središnja figura aktualne goleme afere koju istražuju policija i PNUSKOK, a riječ je o sumnji da je preko svoje tvrtke Buryen, u kojoj je prokurist njegov otac Anđelko, iz Turske uvozio krivotvorene testove za Covid-19.

Već smo objavili niz šokantnih detalja o ovoj priči, uključujući ekskluzivna svjedočanstva studenata koji su radili na prepakiravanju testova u varaždinskom skladištu, kao i svjedočanstvo Filipova vozača u Istanbulu te osobe koja je posjetila istanbulsku tvornicu u kojoj su se, sumnja se, proizvodili krivotvoreni testovi. Mladi je Mihalić tijekom korona krize preko svoje tvrtke akumulirao milijune eura, uključujući unosno poslovanje s državom, kojoj očito ništa nije bilo sporno. Iako je imao uvjetnu osudu za krivotvorenje novca.

Očekivano, nakon objave naših otkrića, počele su pljuštati reakcije. Ističu se one iz HDZ-a, čiji je istaknuti veteran stariji Mihalić. Premijer zamjera što se ne piše o djeci SDP-ovaca, predsjedniku Sabora smeta isticanje stranačke pripadnosti, ministar zdravstva i njegov resor 'nemaju ništa sa slučajem i osuđuju kriminal, koji ne poznaje stranačku iskaznicu' , državni tajnik istog ministarstva prvi put čuje za Mihalića i njegovo poslovanje, iako je Mihalić zaradio milijune u proteklih nekoliko godina na poslovima s državom. Čak i vodeći varaždinski HDZ-ovac Damir Habijan, kojeg je stariji Mihalić zdušno podržavao na lokalnim izborima, 'nije spreman komentirati aferu i nije upućen'.

Važno je istaknuti nekoliko činjenica. Ministarstvo zdravstva i Vili Beroš uporno tvrde da nemaju ništa s nabavom testova iako je iz javno dostupnih podataka jasno da su isplate iz državnog proračuna išle preko Ministarstva zdravstva, odnosno preko bolnica, zavoda i domova zdravlja. Lopticu prebacuju na Ravnateljstvo robnih zaliha i same ravnatelje bolnica koji su, kažu, sami odgovorni za nabavke testova.

Nadalje, 24sata su tijekom istrage tjednima čekala na odgovor službene farmaceutske inspekcije o sumnjivim testovima. Odgovor na ponovljeni upit je stigao sat vremena prije objave našeg prvog teksta, i to izravno iz kabineta ministra.

- Rješenjem iz 2022. zabranjen je uvoz jedne pošiljke in vitro dijagnostičkog proizvoda (Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card) kineskog proizvođača Xiamen Boson Biotech Co., Ltd., za kojeg nije bilo moguće dokazati da su tijekom transporta bili osigurani odgovarajući uvjeti čuvanja koje je propisao proizvođač - poručili su.

Nedostaju detalji o zabranjenoj pošiljci

Još uvijek nam nisu odgovorili je li ijedna inspekcija, nakon te zabrane, izvršila ikakav nadzor nad Buryenom. Nisu nam rekli ni od kuda je ta pošiljka bila upućena, kada točno i gdje je konkretno zaustavljena, što je dalje učinjeno s tim testovima i o kojoj količini se radilo. Nisu nam rekli ni jesu li tijekom posljednjih godina, otkad je Buryen intenzivno poslovao i bogatio se, izvršili ikakvu inspekciju nad tom tvrtkom, kao ni je li se ikome upalio alarm nakon te zabrane.

24sata raspolažu informacijama da je tvrtka Buryen samo od rujna do prosinca 2022. uvezla preko 30 tona testova u Hrvatsku. Neke pošiljke su iznosile oko tone, a neke čak desetak tona. Naš sugovornik koji je poslovao s Buryenom kaže da u jedan šleper otprilike stane oko 1920 pakiranja testova. Teško je i zamisliti količinu testova koji su uvezeni samo u periodu od rujna do prosinca 2022., a kamoli u prethodnim godinama kad je pandemija bila u punom zamahu. Pošiljka koju su zaustavili mogla je imati i preko deset tona. Broj pakiranja testova, čija pojedinačna masa iznosi zanemarivu količinu, teško je uopće izmjeriti.

Deseci tona uvezenih testova

Također, glavni ravnatelj policije potvrdio je naša otkrića i izjavio da se već neko vrijeme provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u krivotvorenje testova te da se u istragu uključio i Interpol. Ove informacije otprije su nam poznate, kao i informacija da se provodi vještačenje testova.

Međutim, s obzirom na ogromne količine uvezenih testova, koje se mjere u desecima tona, možda i preko stotinu tona, kako možemo znati da će se vještačiti upravo sporni testovi? Podsjetimo, Mihalić je u početku dio testova uvezao legalno direktno od proizvođača iz Kine, a sporni dio uvezen je u kasnijoj fazi iz Turske. Poanta je da se izuzmu i provjere baš ti testovi uvezeni iz Turske, za koje se sumnja da su krivotvorine, i da se na njima utvrdi jesu li lažirani. Isti sumnjivi testovi koji su mjesecima dolazili neprimjetno u Hrvatsku.

Ali od toliko stotina tisuća uvezenih primjeraka, što iz Kine, što iz Turske, kako možemo biti sigurni da će odgovorne institucije, koje nisu uočile da je posao uvoza 2020. sklopljen s netom osuđenim krivotvoriteljem novca, i do našeg otkrića se nisu oglasili, vještačiti baš sporni test, a ne kineski original? S obzirom na količine testova u pitanju, ovdje govorimo o traženju igle u plastu sijena.

Osim toga, od prijave za prijetnje i silovanje, kao i inicijalnih informacija o sumnji u krivotvorenje testova, prošli su mjeseci. Postavlja se pitanje zašto se odmah nije krenulo u pretragu i izuzimanje materijala. Kroz proteklo vrijeme teoretski su se tragovi mogli zametnuti, a Filip Mihalić, njegov otac i ostali uključeni u poslovanje Buryena i dalje su na slobodi.

I dalje su na slobodi

Također, informacije, materijali i svjedočenja koja smo objavili, a koja govore o otvaranju paketa testova i prepakiravanju deklaracija u varaždinskom skladištu, same su po sebi kažnjive po Kaznenom zakonu. Kažnjavaju se zatvorskom kaznom u trajanju od više godina. Sama ta informacija je dovoljna za djelovanje. Da ne govorimo o prijavama za prijetnje i silovanje, nakon kojih je mladi Mihalić i dalje uredno na slobodi.

Novinari 24sata poslali su upite i nastavit će ih slati te tražiti odgovore na sva ova pitanja.

Nastavak slijedi.

