Mile Kekin: 'Mojoj obitelji je bilo teško zbog cijele hajke. To mi je bilo najteže razdoblje'

Apsolutno sve sam radio po zakonu i proceduri. Čitao sam taj dokument u kojem se me sumnjiči detaljno, ali nikako mi nije jasno što se to meni stavlja na teret. Ja sam iskazao namjeru kupnje tog zemljišta, platio iznad traženog iznosa u ponudi i platio porez državi na to, ispričao je u razgovoru za Index glazbenik Mile Kekin nakon gotovo pola godine šutnje.

U razgovoru je govorio o kući u Istri zbog koje je napunio medijske stupce.

- Nisam se cjenkao, nisam tražio nižu cijenu, sve sam uradio po proceduri koja se tražila te 2018. godine, a napominjem da sam kasnije saznao da je procjena rađena 2013. godine, davno prije nego što sam ja uopće stupio nogom u Momjan - smatra Mile.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mile Kekin | Video: Luka Safundžić/24sata

Nije samo bila problematična kuća zbog koje se uključio i DORH. Tu je i kava s Nikicom Jelavićem, za kojeg je Kekin mislio da je isprva bivši nogometaš, a ne poduzetnik. O tome je Mile pisao i na Facebooku.

- Mislio sam da me zvao nogometaš jer se čovjek tako predstavio, a u ovih 54 godine nisam imao iskustvo da me netko zove i krivo se predstavlja. O tome koliko mi je ta ideja strana, svjedoči i to da sam ja taj poziv prepričavao našim prijateljima jer mi je bilo zanimljivo da čovjek kod svakog predstavljanja mora nadodati da je nogometaš da ne bi bilo zabune. Nikomu iz mojeg kruga nije palo na pamet da se radi o klopci. Sama ideja da bi se netko sa mnom nalazio na prevaru bila mi je potpuno strana - rekao je.

Jelavić je, prema Milinim riječima, govorio kako ih je upoznao pokojni Aki Rahimovski. Ipak, Mile sve to negira.

- Moram reći da ja, premda poznajem veliki dio glazbene scene, pa čak i ljude s kojima ne dijelim glazbene interese, nikada nisam upoznao Akija Rahimovskog - istaknuo je.

Kako je istaknuo, nije mu bilo lako, kako njemu, tako i supruzi Ivani, koja se u to vrijeme kandidirala za predsjednicu, ali i djeci. Zadnjih pola godine je za njega najteže razdoblje u životu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Detaljna analiza akcije 'Kekin': Kako je Mile došao do vile i što je to utvrdio Uskokov vještak? | Video: 24sata/pixsell

- Moja djeca imaju 18 i 13 godina i sve razumiju. Imaju mobitele i sve im je na dva klika, ali i mi smo jako puno s njima o svemu razgovarali. Bili su uznemireni. Ivana i ja smo 20 godina u odličnom braku, jako stabilnom, i jedno drugome smo najveća potpora te je to sigurno doprinijelo da i djeca lakše prebrode cijelu situaciju - ispričao je Kekin za Index.