'GENOCID'

Miletić (Most): U Nigeriji se kršćane ubija svaki dan

Piše HINA,
Zagreb: Marin Miletić o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Saborski zastupnik Marin Miletić upozorio je u petak na stradanje kršćana u Nigeriji, navodeći kako ih je po nekim podacima ubijeno preko 120 tisuća dok je spaljeno više od 18 tisuća crkava, katoličkih i protestantskih

"Svaki dan se u Nigeriji ubijaju kršćani, ubijaju se na najsvirepiji način, na desetke i desetke tisuća kršćana“, izjavio je zastupnik u saborskom govoru na slobodnu temu, upozorivši kako reakcija na to, "u Bruxellesu“, ali i u Hrvatskom saboru, gotovo da i nema.

Koji to zastupnici u Bruxellesu upućuju pravedan gnjev da se svijet osvijesti o tom stradanju, „mislim da sam čuo Bartulicu“, koji to zastupnici u Saboru govore o genocidu u Nigeriji, retorički je upitao, primijetivši da "nemamo prosvjednike sa zviždaljkama, ne nose se krpe, zastave, ne govori se o patnji i ubijanju kršćana u Nigeriji“.

UPUTIO PRIJEDLOG Marin Miletić: Jednom godišnje, nenajavljeno, sve saborske zastupnike testirati na droge!
Marin Miletić: Jednom godišnje, nenajavljeno, sve saborske zastupnike testirati na droge!

Miletić kaže da mu se putem društvenih mreža iz Nigerije javio protestantski pastor, moleći ga da napravi što se može, da se barem preko "male Hrvatske“, u svijet probije vijest što "islamistički džihadisti i Boko Haram rade u njegovoj regiji“.

Ubijaju kršćane kao da smo zvijeri, a ne ljudi, a ovaj svijet šuti, prenio je Miletić.

