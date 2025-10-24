Miletić (Most): U Nigeriji se kršćane ubija svaki dan

"Svaki dan se u Nigeriji ubijaju kršćani, ubijaju se na najsvirepiji način, na desetke i desetke tisuća kršćana“, izjavio je zastupnik u saborskom govoru na slobodnu temu, upozorivši kako reakcija na to, "u Bruxellesu“, ali i u Hrvatskom saboru, gotovo da i nema.

Koji to zastupnici u Bruxellesu upućuju pravedan gnjev da se svijet osvijesti o tom stradanju, „mislim da sam čuo Bartulicu“, koji to zastupnici u Saboru govore o genocidu u Nigeriji, retorički je upitao, primijetivši da "nemamo prosvjednike sa zviždaljkama, ne nose se krpe, zastave, ne govori se o patnji i ubijanju kršćana u Nigeriji“.

Miletić kaže da mu se putem društvenih mreža iz Nigerije javio protestantski pastor, moleći ga da napravi što se može, da se barem preko "male Hrvatske“, u svijet probije vijest što "islamistički džihadisti i Boko Haram rade u njegovoj regiji“.

Ubijaju kršćane kao da smo zvijeri, a ne ljudi, a ovaj svijet šuti, prenio je Miletić.