UPUTIO PRIJEDLOG

Marin Miletić: Jednom godišnje, nenajavljeno, sve saborske zastupnike testirati na droge!

Zagreb: Marin Miletić o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Saborski zastupnik Marin Miletić (Most) izjavio je u četvrtak kako bi bilo dobro da se jednom godišnje, nenajavljeno, sve zastupnike, njih 150, testira na droge, kako bi se pokazalo jesu li "čisti".

"Bilo bi dobro da se napravi test i da mi onda budemo ogledni primjer građanima kako smo posložena ekipa“, rekao je Miletić u  objedinjenoj raspravi o izmjenama Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku i Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Iznio je i svoju procjenu mogućeg ishoda testiranja.

"Bi li se tada otkrilo da netko ipak nije čist, misli da bi, bi li se tada otkrilo da netko, ipak, povremeno voli nešto provući nešto kroz nosnice, možda“, izjavio je.

Sugerirao je i kako bi testiranje trebalo obaviti.

"Najbolje da se da vlas kose, jer u njoj najduže ostaje (trag korištenja droge)“, rekao je Miletić.

Naglasio je i kako je zlouporaba opojnih droga, jedan od ključnih sigurnosnih i socijalnih izazova u Hrvatskoj, a dileri jedni od najvećih zala, talog društva koji ne uništava samo mladost, već cijele obitelji.

Treba napraviti sve da, kad se dilera jednom ulovi i kad završi tamo gdje treba, ne izađe na slobodu tako brzo, rekao je zastupnik.

Izmjenama Kaznenog zakona, uz ostalo, predlaže se da se, radi jačanja učinaka generalne i specijalne prevencije, za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama minimum zapriječene zatvorske kazne povisiti s jedne na tri godine zatvora.

