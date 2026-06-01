Primorac već skuplja potpise: 'Hrvatski sport nije u krizi'

Znanstvenik i liječnik Dragan Primorac u ponedjeljak je službeno najavio kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), poručivši da želi ujediniti hrvatski sport bez podjela te uvesti transparentne kriterije i jednake uvjete za sve sportove i sportaše u sustavu.

"U razgovoru s brojnim olimpijcima, vrhunskim sportašima i sportskim djelatnicima dobio sam potporu da se u ovom važnom trenutku za hrvatski sport uključim sa svojim znanjem i iskustvom te kandidiram za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora", rekao je Primorac nakon predstavljanja knjige "Medicinska genetika u kliničkoj praksi.

Istaknuo kako je cijeli život povezan sa sportom te podsjetio na svoj dugogodišnji angažman u taekwondou, sportskim organizacijama i medicini sporta.

Dodao je kako je već započeo proces prikupljanja potpisa potrebnih za kandidaturu te da je u svega nekoliko dana podršku dobilo više od 30 sportskih saveza, iako je za kandidaturu potrebno 10.

Primorac je poručio da će se zalagati za zajedništvo cijelog hrvatskog sporta te odbacio podjele među sportovima. "Nema malih i velikih sportova, olimpijskih i neolimpijskih. Svaka medalja ima jednaku vrijednost bez obzira iz kojeg sporta dolazi", istaknuo je.

Naglasio je kako Hrvatsku vidi kao sportsku velesilu koja može napraviti novi iskorak ako se ujedine svi dionici sportskog sustava - od sportaša i trenera do saveza i stručnjaka.

Primorčeva kandidatura dolazi u trenutku kada je Hrvatski olimpijski odbor ostao bez predsjednika nakon što je Zlatko Mateša 21. svibnja podnio ostavku, navodeći moralnu odgovornost kao razlog. USKOK je pokrenuo izvide u HOO-u u sklopu afere izvlačenja novca iz Hrvatskog skijaškog saveza.

"Hrvatski sport nije u krizi. Mogu postojati pojedinačni problemi koje nadležna tijela trebaju rješavati, ali hrvatski sport je nacionalni ponos i jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih brendova u svijetu", rekao je.

Posebno je istaknuo važnost transparentnosti i jasnih kriterija u radu Hrvatskog olimpijskog odbora.

"Kriteriji, transparentnost i raspodjela sredstava bit će apsolutni prioritet. Na mene nitko ne može utjecati, nitko me ne može kupiti, prisiliti ili zastrašiti da odustanem od puta istine, morala i dobrobiti hrvatskog sporta", poručio je.

Podsjetio je i na projekte koje je provodio tijekom ministarskog mandata, među kojima su izgradnja školskih sportskih dvorana te program univerzalne sportske škole s ciljem uključivanja što većeg broja djece u sport.

Naglasio je da želi okupiti sve dijelove hrvatskog sporta i iskoristiti iskustvo vrhunskih sportaša, trenera i sportskih djelatnika kako bi se dodatno unaprijedio hrvatski sportski sustav.

"Učinit ću sve da postignemo apsolutno zajedništvo svih sportova, bez obzira na njihovu veličinu ili status. To je temeljna misao moje kandidature", zaključio je.

U utrku za čelno mjesto HOO-a ranije je ušao i Josip Varvodić, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza i kardiokirurg KB Dubrava, prenosi 24sata.