Miletić: Nikad se nećemo odreći pozdrava 'Za dom spremni', pod njim su ginuli branitelji

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić prozvao je u ponedjeljak "kvaziljevicu zadojenu jugoslavenskim nacionalizmom" da prestane dijeliti hrvatski narod i poručio da se "nikad nećemo odreći pozdrava 'Za dom spremni'".

Miletić je na konferenciji za novinare rekao da se okupljanjem 700 tisuća ljudi samo na dva koncerta Thompsona u Zagrebu i Sinju pokazalo ogromno zajedništvo, a to ljevica ne može oprostiti pa pokreće izazivanje podjela.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručuje da će vratiti nazive zagrebačkim trgovima po diktatoru Josipu Bozu Titu, a SDP u saborsku proceduru upućuje prijedlog zakona kojim žele kazniti zatvorom do tri godine sve koji uzvikuju "Za dom spremni", kaže Miletić.

"Poručujemo da se nikad nećemo odreći pozdrava 'Za dom spremni' branitelja koji su pod tim pozdravom ginuli za domovinu te HOS-ovaca koji su bili spremni žrtvovati najbolje godine života da bismo danas imali Hrvatsku".

Miletić je ustvrdio da je Most nebrojeno puta osudio nacizam i fašizam te se suočio i s ustaškim zločinima. No, licemjeri iz kvaziljevice i SDP-a nisu htjeli u prijedlog svog zakona uvesti da se suočimo i sa zločinima komunizma, dodao je.

Nezavisni saborski zastupnik Josip Jurčević rekao je da su istočna Europa i zemlje tog područja nakon rušenja Berlinskog zida bile u procesu suočavanja s onime što se događalo u komunističkim režimima. Donijet je niz europskih dokumenata kojima se jasno očitovalo o tome, a Hrvatski sabor je deklaracijom osudio zločine počinjene u komunizmu, ubojstva i niz kršenja ljudskih prava.

No, sad se u Hrvatskoj događa obrnuta, perverzna lustracija koja ubija hrvatsko zajedništvo pa se vraćamo u vremena prije 1989. godine, ustvrdio je Jurčević.

Smatra da bi mediji trebali više govoriti o toj temi, a oni će kao zastupnici forsirati ta pitanja. Najavio je "rušenje duhovnog Berlinskog zida i duhovnu oluju", te "dekomunizaciju po standardu kako su to učinile gotovo sve postkomunističke zemlje osim Hrvatske".