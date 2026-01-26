Miletić o odluci Plenkovića: Davanje dijelova elektrana tvrtki DTEK strateški je loš potez

"Hrvatska uvozi od 30 do 40 posto energije, ovisimo o struji izvana, pa strateški nije dobro da rasformiramo dijelove elektrana kad živimo u vrlo zahtjevnim vremenima", ustvrdio je Miletić na konferenciji za novinare.

Podsjetio je da se prije nekoliko mjeseci uspjelo pokrenuti termoelektranu Rijeka, nakon što su promijenjeni neki od mehaničkih dijelova, pa sad elektrana na mazut može raditi i proizvoditi električku energiju u slučaju nedostatka uvozne.

Ne treba je dati milijarderu Rinatu Ahmetovu, čija je tvrtka DTEK jer su Hrvatska i Ukrajina obilježene korupcijom, a Hrvatska je do sada dala više od 385 milijuna eura pomoći Ukrajini.

"Bilo bi bolje da je Plenković javnosti objasnio zbog čega je odlučeno da se baš tvrtki DTEK daju dijelovi opreme elektrana, pa bi možda javnost bila umirena, a ovako se otvara niz pitanja", kaže Miletić.

Ustvrdio je kako neovisni stručnjaci ocjenjuju da se elektrana Rijeka može prenamijeniti u hibridnu, na pogon LNG-a ili vodika. Na strateškoj je poziciji, s LNG terminalom preko puta, a procjene su da bi nakon prenamjene mogla proizvoditi pet teravata energije godišnje, što je 20 posto ukupne potrošnje energije u Hrvatskoj.

Miletić je također rekao kako su dobili dojavu da se na vanjskom dijelu elektrane nalazi više od 1000 solarnih panela, koje je Vlada kupila 2020. s namjerom da se instaliraju u solarnu elektranu na Cresu.

"Sve je neadekvatno složeno i propalo je, a odgovorni ne mogu naći tvrtku koja bi željela promijeniti konektore na solarnim panelima i ugraditi ih na Cresu, jer nitko od stručnjaka nije uvjeren da bi to radilo", kaže Miletić.