Miletić: Točan broj ilegalnih objekata u Istri teško utvrditi

Istarski župan Boris Miletić rekao je u četvrtak na sjednici Županijske skupštine, odgovarajući na pitanje SDP-ovog vijećnika Vilija Bassanesea, kako točan broj ilegalnih objekata nije moguće utvrditi, ali je ključno da se što više gradova i općina uključi u borbu protiv devastacije prostora.

Odgovarajući na pitanje SDP-ovog vijećnika što to Istarska županija, osim deklarativnog stava, konkretno čini i ima li sustavni način za borbu protiv bespravne gradnje te uzurpacije poljoprivrednog, šumskog i pomorskog dobra, župan Miletić je rekao kako je od iznimne važnosti da se što više gradova i općina aktivno uključi u borbu protiv devastacije prostora. Dodao je kako je važno i da se donose agrotehničke mjere kojima se onemogućuje postavljanje mobilnih objekata na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu.

"Ima slučajeva bespravne gradnje i unutar građevinskih područja, međutim, definitivno je najveći problem izgradnje izvan tih područja, na poljoprivrednom ili šumskom području, a onaj vrhunac bezobrazluka je činjenica kada netko to učini u nekom od naših zaštićenih područja", istaknuo je župan.

Dodao je kako jedinice lokalne samouprave sa svojim komunalnim redarima i mjerama koje mogu donijeti na predstavničkim tijelima mogu znatno pridonijeti zaustavljanju rasta broja mobilnih nelegalnih objekata te donijeti odluku o njihovu uklanjanju.

"Naravno da nitko od nas ne može sjesti u bager i krenuti u rušenje ilegalnih građevina jer to je u nadležnosti Državnog inspektorata, ali upravo na moju inicijativu i inicijativu brojnih gradova i općina, taj mehanizam se pokrenuo i krenuo u pravom smjeru", poručio je Miletić.

On je na sjednici Županijske skupštine predstavio izvješće o radu za prošlu godinu, pri čemu je istaknuo najvažnije investicije, projekte i programe, posebice u zdravstvu i socijalnoj skrbi te obrazovanju. Podsjetio je na dovršetak projekta izgradnje i opremanja nove Opće bolnice u Puli, adaptaciju zgrada Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" u Rovinju, nabavu triju vozila za Hitnu medicinsku službu i pokretanje burze zdravstvenih radnika.

"Jedina smo županija u kojoj se trenutno grade dva nova doma za starije osobe, vrijedna preko 17 milijuna eura, i to u Labinu i Pazinu, koje županija sufinancira s 50 posto sredstava, a dograđuje se i onaj u Buzetu", poručio je Miletić.

Po riječima zamjenika istarskog župana Tulia Demetlike, jedan od razloga zbog kojih se kasni s iznošenjem prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije jest činjenica da država kasni s donošenjem izmjena i dopuna zakona o prostornom planiranju.

"To je najavljeno, bilo je i na javnoj raspravi, no nakon toga se dogodila smjena ministra, što je očito usporilo taj proces. Novi ministar Branko Bačić obećao je da će do kraja aktualne saborske sjednice po hitnom postupku biti stavljeno na dnevni red izglasavanje te odluke", istaknuo je Demetlika.