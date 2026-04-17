Uskok i policija o taksi muljaži: Otkrili kako su otvarali niz firmi, šteta 4,86 milijuna eura

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, Službe kriminalističke policije i izvida Područnog ureda Zagreb Porezne uprave, donio rješenje o provođenju istrage protiv devetero hrvatskih državljana (1995., 1987., 2000., 1971., 1978., 1988., 1996., 1998., 1989.), jednog okrivljenika s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Bosne i Hercegovine (1996.) te jedne pravne osobe zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

Osnovano se sumnja da su, u razdoblju od siječnja 2024. do travnja 2026. u Zagrebu, Zadru i drugim mjestima u Hrvatskoj, I. i II. okr. kao stvarni voditelji poslovanja većeg broja trgovačkih društava za prijevozničke usluge povezali u zajedničko djelovanje III. – X. okr. i druge za sada nepoznate osobe s ciljem pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge izbjegavanjem plaćanja poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) na oporezive transakcije zlouporabom sustava PDV-a te neosnovanim umanjenjem obveze PDV-a korištenjem prava na odbitak pretporeza na temelju nevjerodostojnih računa.

Radi realizacije navedenog cilja I. i II. okr. su preuzeli kontrolu nad više društava za prijevozničke usluge te III. okr. angažirali kao odgovornu osobu u tri takva društva, dok su V. i VII. okr. prema uputama I. okr. osnovali nova društva, svi znajući da će ta društva služiti u svrhu pribavljanja nepripadne koristi zlouporabom sustava PDV-a. Zatim su I. i II. okr. pružali usluge prijevoza u suradnji s platformama za prijevoz putnika, za koje usluge su vozači ispostavljali i naplaćivali račune s obračunatim PDV-om.

U cilju izbjegavanja obveznog ulaska u sustav PDV-a i plaćanja PDV-a na prihod ostvaren poslovanjem tih društava, I. i II. okr. su prebacivali cjelokupno poslovanje i flote vozača na nova društva, pri čemu su III. – V. te VII. – X. okr. prema njihovim uputama obavljali poslove reguliranja radnih statusa vozača i u tu svrhu podnosili odjave vozača s prijašnjih društava te prijave zaposlenja u novim društvima, sklapali ugovore o zasnivanju novog radnog odnosa i vodili evidencije o učinku vozača i plaćanju naknada vozačima.

Nakon toga su I. i II. okr., putem osoba koje su sukladno dogovoru s njima obavljale knjigovodstvene poslove za društva pod njihovom kontrolom, Poreznoj upravi podnosili prijave PDV-a u kojima su neistinito iskazivani podaci o broju računa s obračunatim PDV-om izdanih putnicima za usluge prijevoza, dok za pojedina obračunska razdoblja uopće nisu prijavljivali PDV.

Ujedno je III. okr., kao odgovorna osoba jednog od društava za prijevozničke usluge, sukladno uputama I. i II. okr., ispostavljao račune koji ne odražavaju stvarno nastale poslovne događaje, koji računi su potom po nalogu I. i II. okr. evidentirani u knjizi ulaznih računa drugog društva čiji su oni stvarni voditelji poslovanja. Na temelju tih računa u prijavama PDV-a neistinito je iskazivan odbitak pretporeza.

Na opisani način je neprijavljivanjem i neiskazivanjem cjelokupne obveze PDV-a te neistinitim iskazivanjem pretporeza Državni proračun Republike Hrvatske oštećen za najmanje 4.860.356,98 eura.

Također su ovlaštenici po računima društava pod kontrolom I. okr., sukladno njegovim uputama, s računa tih društava podizali novac u gotovini, na koji način je s pet društava ukupno podignut iznos od najmanje 413.350,00 eura. Navedeni iznos su I., IV. i V. okr. te VII. – IX. okr. podijelili sukladno svojim ulogama, dok je VI. okr. s računa jednog od društava na vlastiti račun prenio iznos od 78.440,00 eura.

Nadalje se osnovano sumnja da je II. okr., u razdoblju od svibnja do prosinca 2024. u Zagrebu, s ciljem da zametne trag i neistinito prikaže da novčana sredstva stečena na prethodno opisani način proizlaze iz zakonitog izvora, s bankovnih računa društava čiji je on stvarni voditelj poslovanja prenio 240.570,00 eura na račun XI. okr. društva u kojem je odgovorna osoba njegova supruga. Ta sredstva je potom II. okr. ulagao u obavljanje gospodarske djelatnosti tog društva.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv sedmero okrivljenika, dok za preostale okrivljenike nije bilo osnova za predlaganje istražnog zatvora.

Priopćenjem se o velikoj akciji oglasila i policija

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u suradnji s Policijskom upravom koprivničko-križevačkom i Policijskom upravom zadarskom te u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Poreznom upravom, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 9 muškaraca starosti od 26 do 55 godina, jednom ženskom osobom starosti 30 godina i jednom pravnom osobom zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine i pomaganja u utaji poreza ili carine, sve u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

Sumnja se da su prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik od siječnja 2024. do travnja 2026. na području Zagreba, Zadra, Posedarja i Špišić Bukovice, kao stvarni voditelji poslovanja većeg broja trgovačkih društava, povezali u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi za sebe i druge izbjegavanjem plaćanja poreza na dodanu vrijednost na oporezive transakcije zlouporabom sustava PDV-a, kao i neosnovanim umanjenjem obveze PDV-a korištenjem prava na odbitak pretporeza temeljem računa s obračunatim PDV-om po kojima isporuka dobara i usluga u stvarnosti nije bilo.

Prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik su bili nositelji svih odluka vezanih za poslovanje trgovačkih društava agregatora i koordiniranje flota vozača. Djelovali su tako da su prebacivali poslovanja i vozače s društva koje bi prethodno opteretili dugom nastalim njihovom zlouporabom sustava PDV-a, na novo društvo.

Treće, četvrto i petoosumnjičenik, kao i sedmo, osmo, deveto i desetoosumnjičenik su po uputama prvoosumnjičenika i drugoosumnjičenika, svakodnevno komunicirali s vozačima i obavještavali ih o prebacivanju poslovanja na novo društvo, sklapali s njima nove ugovore, provodili evidencije o učinku vozača i plaćanja naknada vozačima.

Pružanjem usluge prijevoza, temeljem ugovorene suradnje s platformama za prijevoz putnika, vozači su po obavljenoj usluzi ispostavljali i naplaćivali račune s obračunatim PDV-om. Potom su prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik u cilju izbjegavanja plaćanja PDV-a na ostvarene prihode, za pojedina obračunska razdoblja, putem osoba koje su sukladno dogovoru s njima obavljale knjigovodstvene poslove za društva pod njihovom kontrolom, dostavljali Poreznoj upravi neistinite podatke o broju računa s obračunatim PDV-om, izdanih putnicima za usluge prijevoza ili podatke uopće nisu dostavljali.

Ujedno je trećeosumnjičenik, sukladno uputama prvoosumnjičenika i drugoosumnjičenika, ispostavljao račune po kojima isporuka dobara i usluga u stvarnosti nije bilo, na temelju kojih računa je u prijavama PDV-a neistinito iskazivan odbitak pretporeza.

Osumnjičenici su između ostalog i razdvajali poslovanja na više društava i na taj način zlouporabom praga oslobođenja od PDV-a, neposredno prije ostvarenja prihoda u visini iznosa propisanog za obvezan ulazak u sustav PDV-a, cjelokupno poslovanje s pojedinih društava prebacivali na druga društva.

Na opisani način je neprijavljivanjem i neiskazivanjem cjelokupne obveze PDV-a za uplatu na oporezive transakcije u tuzemstvu i neistinitim iskazivanjem pretporeza po osnovi primljenih isporuka u tuzemstvu Državni proračun Republike Hrvatske oštećen za najmanje 4.860.350,00 eura.

Ujedno su ovlaštenici po računima društava, sukladno uputama prvoosumnjičenika, s računa društava podizali novčana sredstva u gotovini, pa je tako s računa pet društava podignut iznos od ukupno 413.350,00 eura.

Navedena novčana sredstva prvoosumnjičenik je sukladno prethodno dogovorenom planu i podijeljenim ulogama podijelio s četvrtoosumnjičenikom, petoosumnjičenikom, sedmoosumnjičenikom, osmoosumnjičenikom i devetoosumnjičenikom, dok je šestoosumnjičenik s računa jednog od tih društava samovoljno na vlastiti račun prenio novčana sredstva u iznosu od 78.440,00 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičenici su predani pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnesena Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

