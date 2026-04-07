Milijan Brkić sprema luksuznu vilu za najam. Noćenje 1100 eura, ali ima samo jedan uvjet

U prosincu smo objavili da je bivši potpredsjednik HDZ-a Milijan Brkić u Lici, u mjestu Sveti Rok podigao velebnu vilu koju planira iznajmljivati turistima. Vilu je nazvao Alfa po imenu specijalne i proslavljene jedinice čiji je bio pripadnik.

Brkić, odnosno njegova tvrtka Alfa Strategy koja je vlasnik vile je sada dobila i kategorizaciju pet zvjezdica jer je objekt luksuzno uređen. Ima i zatvoreni bazen, saunu, tri sobe u potkrovlju, veliki dnevni boravak, prostor za zabavu, roštilj na terasi...Brkić nam je tada rekao da je njegova tvrtka uložila oko 900.000 eura u gradnju i opremanje.

Vila se nakratko pojavila i na poznatoj stranici za iznajmljivanje, a zatim je oglas za najam povučen i u ovom trenutku je nedostupan. Cijena noćenja je bila čak 1100 eura, a uvjet je bio minimalni boravak od tri dana. Vila može primiti osam osoba. Neto površina je 350 četvornih metara, a s dvorištem se prostire na više od tisuću četvornih metara.

-Vila još nije u najmu, dobili smo kategorizaciju, identifikacijski broj od Ministarstva turizma i samo čekamo posljednji dokument od Porezne uprave za fiskalizaciju. U najmu bi trebala biti u drugoj polovici travnja – kratko nam je odgovorio Brkić.

Do tad bi trebala biti i gotova zasebna internet stranica vile koja je sada "under construction". Brkić je već označio vilu i na Google karti.

Što se tiče cijene od 1100 eura za jedno noćenje, Brkić nam je kratko poručio kako smatraju da je ona realna s obzirom na što vila pruža, a u Gorskom Kotaru se i lošije nekretnine iznajmljuju za višu cijenu po noćenju.

