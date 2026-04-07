Obavijesti

News

Komentari 19
VASINO LIČKO GNIJEZDO

Milijan Brkić sprema luksuznu vilu za najam. Noćenje 1100 eura, ali ima samo jedan uvjet

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Milijan Brkić sprema luksuznu vilu za najam. Noćenje 1100 eura, ali ima samo jedan uvjet
22
Milijan Brkić | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Bivši potpredsjednik HDZ-a i nekad jedan od najjačih članova stranke se okreće i turističkom biznisu. Dobio je kategorizaciju pet zvjezdica za luksuznu vilu Alfa u Lici u koju je njegova tvrtka uložila oko 900.000 eura

U prosincu smo objavili da je bivši potpredsjednik HDZ-a Milijan Brkić u Lici, u mjestu Sveti Rok podigao velebnu vilu koju planira iznajmljivati turistima. Vilu je nazvao Alfa po imenu specijalne i proslavljene jedinice čiji je bio pripadnik. 

Brkić, odnosno njegova tvrtka Alfa Strategy koja je vlasnik vile je sada dobila i kategorizaciju pet zvjezdica jer je objekt luksuzno uređen. Ima i zatvoreni bazen, saunu, tri sobe u potkrovlju, veliki dnevni boravak, prostor za zabavu, roštilj na terasi...Brkić nam je tada rekao da je njegova tvrtka uložila oko 900.000 eura u gradnju i opremanje. 

Vila se nakratko pojavila i na poznatoj stranici za iznajmljivanje, a zatim je oglas za najam povučen i u ovom trenutku je nedostupan. Cijena noćenja je bila čak 1100 eura, a uvjet je bio minimalni boravak od tri dana. Vila može primiti osam osoba. Neto površina je 350 četvornih metara, a s dvorištem se prostire na više od tisuću četvornih metara.

-Vila još nije u najmu, dobili smo kategorizaciju, identifikacijski broj od Ministarstva turizma i samo čekamo posljednji dokument od Porezne uprave za fiskalizaciju. U najmu bi trebala biti u drugoj polovici travnja – kratko nam je odgovorio Brkić.

Do tad bi trebala biti i gotova zasebna internet stranica vile koja je sada "under construction". Brkić je već označio vilu i na Google karti.
Što se tiče cijene od 1100 eura za jedno  noćenje, Brkić nam je kratko poručio kako smatraju da je ona realna s obzirom na što vila pruža, a u Gorskom Kotaru se i lošije nekretnine iznajmljuju za višu cijenu po noćenju. 

Zašto se Brkić odlučio na ovu investiciju, kako ju je financirao i kako je obrazložio podrijetlo novca, detaljno možete čitati OVDJE
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...
LUKSUZ ČELNICE SAMOBORA

Gradonačelnica stukla 75.000 eura na dizajnerski ured. Stolicu platila 1800, lampu 812 eura...

Petra Škrobot iz Fokusa pravda se kako je njezin ured trebao obnovu i novi namještaj i jer su stari izgled ismijavali: 'Proizvodi nisu rezultat luksuza radi dojma, već promišljenog pristupa uređenju prostora...'
Proljetna ofenziva: Šef vojske tvrdi da je Kijev vratio kontrolu nad velikim dijelom bojišta
OGLASIO SE SIRSKI

Proljetna ofenziva: Šef vojske tvrdi da je Kijev vratio kontrolu nad velikim dijelom bojišta

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je prošlog tjedna rekao da je situacija na bojištu najbolja za Ukrajinu od sredine prošle godine.
UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!
HOROR U DVORU VELIKI TABOR

UŽAS U ZAGORJU Top iznenada opalio i usmrtio muškarca!

Na tradicionalnoj manifestaciji u Dvoru Veliki Tabor jedan od topova iz kojih se pucalo je, prema riječima svjedoka, 'raznio muškarca'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026