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SPORNO SMEĆE

Milinović o otpadu u Gospiću: 'Plenković ne govori istinu, on obmanjuje cijelu javnost'

Piše 24sata,
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Milinović o otpadu u Gospiću: 'Plenković ne govori istinu, on obmanjuje cijelu javnost'
Foto: Marko Dimic/PIXSELL
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Odbacio je i insinuacije o vlastitoj odgovornosti, ističući da se sporni otpad odlagao od 2022. do 2024. godine, kad on nije bio na vlasti.

Gradonačelnik Gospića Darko Milinović gostovao je u RTL Direktu gdje je uputio oštre kritike Vladi i premijeru Andreju Plenkoviću zbog neadekvatnog rješavanja problema opasnog otpada. Optužio je premijera da ne govori istinu i da svjesno obmanjuje cjelokupnu javnost.

Milinović je premijerovu konferenciju nazvao promašenom.

​- Tresla se brda, rodio se niš za nas u Lici i Gospiću. Premijer je rekao neistinu kada je kazao da se nije moglo ići odmah u direktni postupak - rekao je.

Objasnio je da Zakon o javnoj nabavi dopušta izravni pregovarački postupak u izvanrednim situacijama. Tvrdi da je Vlada umjesto toga išla u redovnu nabavu, a nakon njenog završetka izravni postupak je blokiran jer je Fond za zaštitu okoliša promijenio količinu otpada s 3500 na 4150 tona. To je, prema Milinovićevim riječima], bio ključan razlog za kašnjenje.

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​- Izgubljeno je nepovratno godinu i pol dana. U tom razdoblju nije odvezena ni jedna jedina kila. Nedopustivo - poručio je.

Razočaranje Domovinskim pokretom

Milinović se osvrnuo i na Domovinski pokret, čiji su čelnici dan ranije oštro kritizirali Vladu da bi nakon sastanka s premijerom ublažili ton.

​- Jučer sam skoro postao simpatizer Domovinskoga pokreta. Čujem i ne vjerujem. Bravo, Ivane. Bravo Penava. Usudio se reći ono što 90 posto građana misli. Danas doživljavamo šok. Uglavnom, premijer Plenković ga je poklopio - kazao je.

Odbacio je i insinuacije o vlastitoj odgovornosti, ističući da se sporni otpad odlagao od 2022. do 2024. godine, kad on nije bio na vlasti.

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​- Uzalud vam trud svirači, pa i onima koji žele da sam ja tobože odgovoran. Bio sam doktor u gospićkoj bolnici - naglasio je.

Otkrio je da posjeduje mail koji je građanin poslao Gradu Gospiću 10. listopada 2023., upozoravajući da se tamo zbrinjavaju deseci tisuća tona otpada.

​- Znači, institucija Grada je tu informaciju imala - zaključio je.

Iako službene institucije uvjeravaju da je voda sigurna za piće, Milinović je priznao da je u Gospiću s pravom zavladala histerija.

​- Ljudi su s pravom zabrinuti i čekamo da se prvi kilogram tog opasnog otpada odveze. Mene jedan čovjek pitao smiju li mu krave piti vodu na pojilu. To vam sve govori - zaključio je.

*uz korištenje AI-ja

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