Milinović o porodu kod kuće: 'Može se roditi i u autu, ali ako dođe do velikog krvarenja...'

Majka (42) još se oporavlja u Petrovoj bolnici nakon poroda blizanaca kod kuće u kojem je jedno dijete preminulo. Zagrebačka policija kazneno je prijavila 69-godišnju primalju iz Austrije i policija tek treba utvrditi je li smrt blizanca posljedica pogreške tijekom poroda kod kuće.

Cijeli slučaj prokomentirao je za N1 bivši ministar zdravstva Darko Milinović.

- Žena može roditi i u autu. Imali smo niz slučajeva rodilja koje su se porodile kod kuće. To treba regulirati vrlo, vrlo strogo. Volio bih vidjeti kolegu koji bi potpisao da će taj i taj porod dobro proći jer postoji i niz situacija nakon poroda, kada dođe do velikog krvarenja uslijed atonije uterusa, kada je bitno da se reagira unutar pet minuta, jer ako ne reagirate - gubite ženu - ističe Milinović i dodaje da je to razlog manjka regulacije poroda kod kuće.

Kako doznaje RTL, cijene poroda kod kuće kreću se i do 3500 eura.

- Vjerojatno je problem donošenja zakona kod nas što se nitko ne usudi potpisati da su stvoreni svi preduvjeti da će porod, kojeg je žena odlučila dovršiti kod kuće, da bi on završio fiziološki dobro - rekao je bivši ministar.

Naveo je primjer poroda koji je započeo savršeno uredno, a da je u roku 10 minuta odjednom morao ga dovršavati carskim rezom.

- Ja ne bih sjedio u tom Povjerenstvu, ne bih to potpisao i nikad ne bih sudjelovao u porodu izvan bolnice, odnosno negdje gdje ne postoji mogućnost hitnog dovršenja poroda - jasan je bivši ministar zdravstva.