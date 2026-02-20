Milinović o tvornici litija u Lici: 'Da vas umirim, uporabna dozvola još je u našim rukama'

Danas u 14 h imam KLJUČAN sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Imam nekoliko pitanja koja izazivaju KONTROVERZE, a na koja za sada nema jasnoga odgovora. Jedno od pitanja je kako je moguće otvoriti takav pogon BEZ POTREBE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ, a od Ministarstva imamo upravo takav dokument,pored ostalih, na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola. Imamo i pojavljivanje dvaju OPREČNIH dokumenata, napisao je Darko Milinović na svojoj Facebook stranici.

Riječ je o tvornici za preradu litija koja je već u izgradnji u Smiljanskom Polju. Pitanja je mnogo, a jedno od njih je i zašto investitori Aleksandar Devčić, Konstantin Bondarenko i njemački HELM AG ulažu sedam milijuna eura u nešto za što nemaju sve dozvole, pa ni ne znaju da će im investicija uspjeti.

Doznali smo da je Milinović prošli petak imao sastanak s investitorima pa smo mu poslali upit oko teme sastanka, no još nismo dobili odgovor.

- Sva DRŽAVNA javnoupravna tijela su dala pozitivna mišljenja na pogon litija u Gospiću na osnovu kojega je izdana građevinska dozvola....itd. Bez obzira što sa projektom tvornice litija NEMAM NIŠTA kao i sa otpadom kod "silosa". MOJ zadatak, a i ODGOVORNOST prema onima koji su me izabrali u prvom krugu i prema NAŠEM GOSPIĆU je vrlo JASAN ! ! ! ! BIT ĆU ODLUČAN u zaštiti zdravlja Gospićanki i Gospićana i očuvanja našega bogatstva i prirodnih resursa jer je to sada MOJA obaveza ! ! ! ! Da vas malo i umirim. Još uvijek je u našim rukama UPORABNA dozvola i bez nje nema proizvodnje - napisao je u ostatku objave na Facebooku.

Kao što smo već pisali, zastupnik Troskot iz Mosta postavio je ministrici Vučković zastupničko pitanje zašto ova tvornica ne treba studiju utjecaja na okoliš, pogotovo jer je prva takva u Europi. Uz to, problematizirao je financiranje. Naime, Devčić je po djedu iz Like, a odrastao je u Rusiji gdje je, kako sam tvrdi, završio nuklearnu fiziku i kemiju. A Bondarenko je Rus s državljanstvom Ujedinjenog Kraljevstva, gdje je godinu i pol imao tvrtku za građevinu dok nije prisilno zatvorena od strane engleske verzije Trgovačkog suda, a ima i 25 posto konzultantske tvrtke registrirane na Britanskim djevičanskim otocima. Prema javno dostupnim podacima, jedini ima pravo odlučivanja u toj tvrtki, a nema podataka o tome tko sve drži ostalih 75 posto. U investiciju u Lici uključila se i njemačka tvrtka HELM AG preko svoje tvrtke u Ujedinjenom Kraljevstvu, koja za razliku od Devčićeve i Bondarenkove Jedro DS Innovations, u priopćenju navodi da je Jedro tvrtka koja će pomoći drugim stranim kompanijama da se drže direktiva EU. Naime, EU je uvjetovala da se za litijske baterije koristi reciklirani spoj litija koji mora biti prerađen na teritoriju Europske unije. Takvih pogona još nema, pa bi ovaj u Lici bio prvi i jedini.

Foto: Gospić je naš

Kupili su oko 800 tisuća kvadrata zemljišta na tom području i to za oko 4 eura po kvadratu! Kako je cijela stvar na krškom teritoriju, u prirodi i neposredno kraj rijeke Like, lokalno stanovništvo je zabrinuto jer nitko ne zna što u slučaju havarije. Uz to, kako sami pišu iz inicijative Gospić je naš dom, investitor im je davao oprečne izjave.

U ožujku 2024. godine, Devčić i Grad Gospić kojeg je zastupao tadašnji gradonačelnik Karlo Starčević, potpisali su ugovor o kupoprodaji građevinske parcele u Zoni poslovnih namjena 'Smiljansko polje', a Gradsko vijeće je odlučilo da je Devčićeva i Bondarenkova tvrtka najpovoljniji ponuditelj.

- Kupac, društvo JEDRO DS INNOVATION d.o.o. na ovoj će parceli u narednom razdoblju od maksimalno pet godina izgraditi tvornicu od 2 100 m2 natkrivenog proizvodnog, ali i skladišnog prostora za sirovinu i gotove proizvode litijevog monohidrata – sirovine koja se koristi za punjenje baterija za električna vozila. Industrija je to koja je budućnost, obzirom da je veliki naglasak na smanjenju emisije stakleničkih plinova, a posebice ugljik dioksida tj. CO2 - piše Lika-express.

Foto: Grad Gospić

Poslali smo investitorima upit prije dva dana sa zamolbom da nam odgovore na pitanje jesu li napravili studiju utjecaja na okoliš, jesu li skupili sve papire potrebne za zahtjev za provedbom postupka ocjene o potrebi te studije s obzirom na to da su takav zahtjev već jednom predali pa povukli, koliko im je dugoročno isplativa investicija jer zalihe litija nisu prevelike, mogu li osigurati sigurnost ljudi koji žive blizu te tko su ostali investitori i je li riječ o stranom ili domaćem kapitalu. Odgovore ćemo objaviti kad ih dobijemo.