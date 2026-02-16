Zvonimir Troskot: 'Bez studije utjecaja na okoliš, projekt litija u Gospiću ne smije u pogon'

Troskot je na konferenciji za novinare upozorio je da se, prema dostupnim informacijama, u Gospiću planira proizvodnja litijeva karbonata i litijeva hidroksida monohidrata iz tzv. "crne mase", pri čemu bi za najavljenu proizvodnju od 25.000 tona litijeva karbonata godišnje bilo potrebno između dvije i četiri milijarde litara vode.

"To je višestruka godišnja potrošnja grada Gospića, odnosno Otočca, a proizvodnja bi se odvijala uz najčišće rijeke u Hrvatskoj iz kojih se vodom opskrbljuje i sjeverno primorje", upozorio je Troskot istaknuvši da je riječ o visoko-kemijskom procesu koji zahtijeva strogu regulatornu kontrolu, osobito u dijelu zaštite voda i upravljanja nusproizvodima.

Troskot je ministrici zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariji Vučković uputio zastupničko pitanje zašto za taj projekt nije provedena studija utjecaja na okoliš poručivši kako njezino ministarstvo mora objasniti kriterije za takvu odluku.

Problematizirao je i transparentnost vlasničke strukture investicije, navodeći da se među osobama povezanim s projektom spominje Alaksandar Devčić.

"Kada pogledate sudske registre u Rusiji, sve kompanije povezane s proizvodnjom litija koje se vežu uz Devčića, nalaze se u statusu likvidacije od 2019. godine. Otkud kapital za taj projekt i je li provedena sigurnosna provjera investitora“, kažeTroskot.

Prema zemljišnim knjigama, za potrebe projekta kupljeno je više od 800.000 četvornih metara zemljišta, a građani Like imaju pravo znati tko investira, s kojim kapitalom i kakve će biti posljedice za okoliš.

"Nemamo problem da bilo tko investira u Hrvatskoj, ali investitor mora biti provjeren, kapital jasan, a proces transparentan. U suprotnom, takve investicije ne smiju dobiti zeleno svjetlo“, poručio je Troskot.