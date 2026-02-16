Obavijesti

News

ZASTUPNIK MOSTA

Zvonimir Troskot: 'Bez studije utjecaja na okoliš, projekt litija u Gospiću ne smije u pogon'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zvonimir Troskot: 'Bez studije utjecaja na okoliš, projekt litija u Gospiću ne smije u pogon'
Zagreb: Zvonimir Troskot o novim detaljima slučaja Mikulić i opasnom otpadu u Lici | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot poručio je u ponedjeljak da se projekt prerade litija na području Gospića ne smije realizirati bez provedene studije utjecaja na okoliš, pune transparentnosti i sigurnosne provjere investitora

Admiral

Troskot je na konferenciji za novinare upozorio je da se, prema dostupnim informacijama, u Gospiću planira proizvodnja litijeva karbonata i litijeva hidroksida monohidrata iz tzv. "crne mase", pri čemu bi za najavljenu proizvodnju od 25.000 tona litijeva karbonata godišnje bilo potrebno između dvije i četiri milijarde litara vode.

"To je višestruka godišnja potrošnja grada Gospića, odnosno Otočca, a proizvodnja bi se odvijala uz najčišće rijeke u Hrvatskoj iz kojih se vodom opskrbljuje i sjeverno primorje", upozorio je Troskot istaknuvši da je riječ o visoko-kemijskom procesu koji zahtijeva strogu regulatornu kontrolu, osobito u dijelu zaštite voda i upravljanja nusproizvodima.

Troskot je ministrici zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariji Vučković uputio zastupničko pitanje zašto za taj projekt nije provedena studija utjecaja na okoliš poručivši kako njezino ministarstvo mora objasniti kriterije za takvu odluku.

OPASNO ZA ZDRAVLJE? Zvonimir Troskot upozorava: 'U Lici je završilo gotovo milijun tona opasnog otpada...'
Zvonimir Troskot upozorava: 'U Lici je završilo gotovo milijun tona opasnog otpada...'

Problematizirao je i transparentnost vlasničke strukture investicije, navodeći da se među osobama povezanim s projektom spominje Alaksandar Devčić.

"Kada pogledate sudske registre u Rusiji, sve kompanije povezane s proizvodnjom litija koje se vežu uz Devčića, nalaze se u statusu likvidacije od 2019. godine. Otkud kapital za taj projekt i je li provedena sigurnosna provjera investitora“, kažeTroskot.

Prema zemljišnim knjigama, za potrebe projekta kupljeno je više od 800.000 četvornih metara zemljišta, a građani Like imaju pravo znati tko investira, s kojim kapitalom i kakve će biti posljedice za okoliš.

"Nemamo problem da bilo tko investira u Hrvatskoj, ali investitor mora biti provjeren, kapital jasan, a proces transparentan. U suprotnom, takve investicije ne smiju dobiti zeleno svjetlo“, poručio je Troskot.

