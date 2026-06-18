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NOVA FAZA SPORA

Milka na sudu zbog smanjenja čokolade: Cijena je ostala ista

Piše HINA,
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Milka na sudu zbog smanjenja čokolade: Cijena je ostala ista
Foto: Profimedia

Njemački sud već je presudio da se čokoladice od 90 grama ne smiju prodavati u istom pakiranju u kojem su se ranije nudile one od 100 grama tijekom prijelaznog razdoblja.

Sudski spor u Njemačkoj oko izmjene pakiranja Milka čokoladica ulazi u novu fazu nakon što se Mondelez International žalio na sudsku odluku kojom je utvrđeno da praksa smanjivanja gramaže, uz istu cijenu, krši propise. U rujnu prošle godine udruga za zaštitu potrošača u Hamburgu podigla je tužbu protiv Mondeleza, tvrdeći da je smanjio pakiranje čokoladica Milke, sa 100 na 90 grama, ali ne i njihovu cijenu. "Brojni potrošači godinama kupuju Milku u istom pakiranju i pretpostavljaju da se masa proizvoda nije promijenila", naglasio je Armin Valet iz udruge. "Žrtve su prijevare jer njezine brojne varijacije sada teže samo 90 grama, a cijena im je ista ili je čak i viša", naveo je Valet. Mondelez je tada odbacio tvrdnje udruge, navodeći da je "nova masa jasno navedena na ambalaži proizvoda", prema riječima glasnogovornice kompanije. Mondelez je informirao kupce na društvenim mrežama, a potpuni pregled veličina i mase proizvoda dostupan je na internetu, dodala je.

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Kompanija nije imala izbora i bila je prisiljena promijeniti gramažu zbog većih troškova opskrbnog lanca i sastojaka, dodala je glasnogovornica u rujnu prošle godine, istaknuvši da su se cijene kakaa u proteklih godinu dana gotovo utrostručile i dosegnule rekordne razine.

U svibnju ove godine regionalni sud u Bremenu presudio je da se čokoladice od 90 grama ne smiju prodavati u istom pakiranju u kojem su se ranije nudile one od 100 grama prije isteka prijelaznog razdoblja od četiri mjeseca.

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Mondelez se sada žalio na presudu pred višim sudom u Bremenu. 

Njegova odluka neće imati praktične posljedice jer je četveromjesečno prijelazno razdoblje već isteklo, no se smatra važnim presedanom i mogla bi dodatno pojačati nadzor nad sličnom praksom smanjenja gramaže proizvoda, uz zadržavanje cijene, napominje agencija dpa.

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