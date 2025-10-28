Milorad Dodik i Lavrov: Rusija podupire novi mandat EUFOR-a

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u utorak se ponovo sastao s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom i to u Minsku a nakon toga je potvrdio kako će Rusija ipak podržati produženje mandata vojnoj misiji Europske unije u BiH (EUFOR). Lavrov i Dodik u glavnom gradu Bjelorusije borave na konferenciji na čijem je dnevnom redu sigurnost na području Euroazije a prije toga su se sastali u Moskvi početkom rujna.

Nakon novog sastanka Dodika sa šefom ruske diplomacije iz ruskog Ministarstva vanjskih poslova kratko su priopćili kako su njih dvojica "detaljno razmijenili mišljenja o situaciji u vezi sa provedbom Daytonskog sporazuma u kontekstu unutrašnje političke krize u BiH". Dodik je pak za entitetski javni servis Republike Srpske (RTRS) kazao kako je dobio potvrdu da će Moskva nastaviti blisko surađivati s vlastima u Banjoj Luci a sada su se suglasili kako treba produžiti mandat misije Althea unutar koje djeluje EUFOR u BiH.

Izjašnjavanje o toj odluci planirano je za sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda najavljenu za 31. listopada a Rusija do kraja mjeseca predsjedava tim tijelom.

Dodik je ranije kvalificirao EUFOR kao okupacijsku silu i najavljivao kako će iskoristiti svoje dobre veze s Moskvom i tražiti da Rusija iskoristi pravo veta i blokira produženje misije Althea no sada je izrijekom potvrdio kako je od toga odustao i da tu "neće biti problema" odnosno kako će Rusija i RS "imati zajednički pristup".

"Ranije smo imali prigovore. Oni se odnose na to da je ta misija u prošlosti podlijegala zahtjevima muslimana u BiH ali to će se razmatrati u okviru razgovora na sjednici Vijeća sigurnosti", pojašnjavao je Dodik još jednu promjenu svojih ranijih planova i prijetnji.

Dodao je i kako je Lavrova izvijestio da je stanje u RS stabilno a da u Moskvi sve znaju "o montiranom političkom procesu".

Time je aludirao na presudu kojom je osuđen na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika za BiH i zbog čega mu je i oduzet mandat predsjednika RS.

Pod pritiskom američke administracije Dodik se morao prestati protiviti smjeni a vladajuća većina u parlamentu RS koju on kontrolira je 18. listopada za vršiteljicu dužnosti predsjednika entiteta imenovao njegovu savjetnicu Anu Trišić Babić.

Uz to su stavili izvan snage i šest zakona koje su sami donijeli u prosincu 2024. godine pokušavajući zabraniti djelovanje državnih pravosudnih i policijskih tijela u RS-u.

No i nakon što su provedene sve procedure njegove smjene Dodik se nastavlja ponašati kako predsjednik entiteta i tvrdi kako za to ima legitimitet jer ga je izabrao narod.

U RS-u su za 23. studenog zakazani prijevremeni izbori za entitetskog predsjednika na kojima su ključni kandidati Dodikov suradnik Siniša Karan i Branko Blanuša, profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci i kojega podupire većina oporbenih stranaka.