Milorad Dodik luduje: 'Ja sam vam sredio Pelješki most...'

Milorad Dodik najavio je nastavak sukoba s "ostacima Bidenove administracije" i liberalnim vrhom EU. Opet je negirao genocid u Srebrenici, predstavio sebe kao zaštitnika interesa Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini, kojima nasuprot stoje "muslimani koji žele drugo poluvrijeme i priliku za osvetu". Sve to izjavio je u velikom intervjuu danom tjedniku 7dnevno.

“Da su Srbi genocidan narod, da je Republika Srpska nastala na genocidu, da su svi Srbi genocidaši. To nam je rekao Bakir Izetbegović, sin Alije Izetbegovića", rekao je Dodik pa dodao kako Alija Izetbegović nikad nije posjetio Srebrenicu.

Protiv Dodika je raspisana tjeralica, određeni su mu godina dana zatvora i zabrana političkog djelovanja od šest godina.

“To nije šest, nego devet godina" pojasnio je Dodik i dodao: "U tih šest godina su dva puta opći izbori. Znači, ne mogu na izbore 2026. i 2030., dakle do 2034. ne mogu sudjelovati u političkom životu. Oni znaju da sam ja ostario, da imam 66 godina, ali koliko vidim, u svijetu je trend da ljudi od 75 do 80 godina dolaze na vlast, pa bih i ja mogao ponovno biti predsjednik".

Hvali Milanovića kao sposobnog državnika koji brani interese Hrvata u BiH, ali ima razumijevanja i za srpsku stranu.

“Razumijemo da su Hrvati u BiH u specifičnom problemu i stavili smo se na stranu zaštite konstitutivnosti naroda. Smatramo da Hrvati u BiH osjećaju kao nepravdu to što im muslimani već treći put biraju člana Predsjedništva i tako ih zakidaju za osnovno pravo da budu predstavljeni. Pristali smo da se ide u ustavne promjene, da se donese novi izborni zakon koji bi Hrvatima donio pozitivne promjene te imamo pošten i pravedan odnos prema Hrvatima", rekao je pa izrazio žaljenje jer mu je Dragan Čović okrenuo leđa.

"Vjerojatno hrvatska javnost zna da sam ja, sprečavajući da Hrvatska uđe u dugogodišnji pravni problem i da se zaustavi gradnja, glasao protiv odluke Predsjedništva da se pokrene međunarodni spor, iskoristio nešto što je bilo nemoguće, da Narodna skupština zaustavi taj dokument, što je po Ustavu BiH. I to smo učinili. Onda su neki vaši mediji, mislim neka Nova, RTL, htjeli to prikazati kao nešto loše, ali nije im uspjelo. Imam to zadovoljstvo da sam vam omogućio Pelješki most, premda nisam bio pozvan na ceremoniju, ali to je stvar domaćina", rekao je izražavajući žaljenje što Hrvatska nije sagradila devet kilometara ceste od mosta kraj Gradiške do Okučana, no dodao je da će se ta cesta vjerojatno završiti do svibnja.