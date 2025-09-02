Milorad Dodik skuplja političke poene na muci vozača. Slika se s njima držeći tri prsta u zraku

Rješenja za prosvjednike, vlasnike kamiona u BiH, još nema iako se pronijela vijest da su predstavnici prosvjednika, koji djeluju pod sloganom "Dosta je bilo na dobrom putu", s vlastima u BiH našli rješenje problema. Prijevoznici prosvjeduju zbog nepotrebne birokracije i loše organizacije unutar BiH, a to im otežava poslovanje. Njihovo nezadovoljstvo kulminiralo je nakon što su se vozači kamiona suočili s kaznama i protjerivanjima s teritorija EU kad se utvrdi da tamo borave više od 90 dana unutar šest mjeseci. Prosvjed organizira konzorcij prijevozničkih tvrtki koje, prema njihovim tvrdnjama, zapošljavaju 47 tisuća ljudi. Kamioni su stali i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj.

- Ovdje sam od ponedjeljka od 15 sati, nisam izravno u prosvjedu, ali kao da jesam. Zateklo me na putu iz Mađarske, odakle sam krenuo u ponedjeljak ujutro i već sam trebao biti kod kuće u Zvorniku. Svojima sam kući javio da sam u koloni i da sam dobro - rekao je Dragan Marković, vozač iz Zvornika.

Njegovi kolege su također u koloni, iz smjera Odžaka, jer je na raskrižju cesta za Šamac i Doboj na samom ulasku u Modriču promet za kamione blokiran. Policija RS-a povremeno propušta u oba smjera vozače osobnih automobila.

- Stojim ovdje oko pola sata, na ovoj vrućini, mi nismo krivi kamiondžijama, neka to rješavaju s vlasti, neka nas puste da normalno putujemo, ali u jednu ruku razumijem i njih jer se bore za svoja prava - rekao je jedan muškarac.

Vozači kamiona nisu u njima, jer očito se ne nadaju da će problem uskoro biti riješen, zato što su organizatori prosvjeda odlučni da istraju dok se njihovi zahtjevi ne ispune. Kako sati odmiču, prometni kolaps u BiH je sve veći, posebno u blizini gradova i na cestama koje vode prema graničnim prijelazima BiH s Hrvatskom i Srbijom. U koloni su i kamioni koji voze i kvarljivu robu, pa tako i kamioni sa svježim sirovim mlijekom, koji su primorani stajati na suncu.

Isto je na području Federacije i RS-a. Svoj glas su digli mljekari s područja Republike Srpske zbog prosvjeda prijevoznika jer, kako su rekli, trenutačno je blokirano više od 900 tona mlijeka i mliječnih proizvoda koji se nalaze na cesti. Udruženje mljekara poslalo je poruku vozačima kamiona ističući da razumiju njihovu borbu, ali i da kamiondžije ne uhićuju oni, nego vlasti u Europskoj uniji.

Kako su istakli mljekari u svojem priopćenju, oni poštuju borbu, ali navode da nije u redu da blokiraju odvoz i dovoz svježeg mlijeka te isporuku mliječnih proizvoda.

Prosvjed je za skupljanje političkih poena iskoristio smijenjeni predsjednik RS-a Milorad Dodik, koji se s vozačima slikao s tri uzdignuta prsta, i to objavio na društvenim mrežama. Za sve optužuje vlasti u Sarajevu, koje tvrde da je on rušio prijedloge koji bi olakšali poslovanje prijevoznika u BiH. 