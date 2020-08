'Miloševićev odlazak u Knin je pogrešan, štetan i sramotan'

Srbi u Hrvatskoj pretrpjeli su mnoga stradanja i nepravde, ali sačuvali su nacionalnu svijest i dostojanstvo koje nisu ostavili Miloševiću na rasprodaju, poručuju iz DSS-a

<p>Demokratski savez Srba (DSS) ocijenio je u subotu kako je odlazak potpredsjednika hrvatske Vlade <strong>Borisa Miloševića</strong> (SDSS) na obilježavanje 25. godišnjice akcije Oluja "pogrešan, štetan i nadasve sramotan" postupak za srpski narod.</p><p>Miloševiću ta politička stranka poručuje da, ako ode u Knin, tamo može predstavljati samo sebe i hrvatsku Vladu čiji je član, a nikako srpski narod, a pogotovo ne DSS.</p><p>- Srbi u Hrvatskoj pretrpjeli su mnoga stradanja i nepravde, ali sačuvali su nacionalnu svijest i dostojanstvo koje nisu ostavili Miloševiću na rasprodaju - poručuje Glavni savjet DSS-a.</p><p>Članove SDSS-a, stranke čiji je predsjednik <strong>Milorad Pupovac</strong>, DSS poziva da "izvrše pritisak na svoje rukovodstvo i suprotstave se nanošenju nacionalne sramote" koja će ih, kažu, pratiti generacijama. </p><p>- Sačuvajmo dostojanstvo predaka, ali i potomaka - poručuje DSS, stranka čiji je predsjednik<strong> Jovica Radmanović.</strong></p><p>Za Miloševićev odlazak u Knin, DSS kaže da je na tragu Pupovčeva postupka kada su ga "helikopterom dovezli u Sabor da njegov glas bude presudan u promijeni Ustava i da njegovim glasom Srbi postanu nacionalna manjina. Ili kada su vođeni pregovori za ulazak Hrvatske u EU kada je unatoč saznanju da su pripadnici srpske manjine teško degradirani u hrvatskom društvu i da se njihova prava ne poštuju, Pupovac to prešutio i faktički onemogućio da se pritiscima iz Europe bar neki problem Srba riješi."</p><h2>Obilježavanje Oluje je slavlje, a Srbi nemaju razloga za to</h2><p>DSS navodi i da su Srbi u Oluji "pretrpjeli stradanje nesagledivih razmjera", te da nitko tko dijeli pozitivne vrijednosti ljudskog društva ne može očekivati da predstavnici takvog naroda sudjeluju u proslavljanju svoje nesreće.</p><p>- Jer obilježavanje Oluje je slavlje, a Srbi razloga za slavlje nemaju - navodi DSS.</p><p>DSS poručuje i kako SDSS, ni bilo tko drugi nema mandat trgovati dostojanstvom srpskog naroda.</p><p>- To ne može i neće dovesti do unapređenja odnosa Srba i Hrvata, Srbije i Hrvatske koje svi, tobože priželjkuju - uvjerava DSS.</p><p>Dosadašnja iskustva sudjelovanja u vlasti srpskih zastupnika i ustupci koje su činili na štetu srpske zajednice, daju nam za pravo da kažemo da neće doći ni do poboljšanja položaja srpske nacionalne manjine, osim nekih pojedinaca, navodi u priopćenju Glavni savjet DSS-a.</p>