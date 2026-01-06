Obavijesti

News

Komentari 2
POZVAO BEZ MRŽNJE

Milroad Dodik: Hrvatska i Srbija trebaju normalizirati odnose!

Piše Hina,
Čitanje članka: 1 min
Milroad Dodik: Hrvatska i Srbija trebaju normalizirati odnose!
Banja: Luka: Dodik proglasio Sinišu Karana pobjednikom predsjedničkih izbora | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Srpski čelnik u Bosni i Hercegovini Milorad Dodik izjavio je kako Hrvatska i Srbija trebaju normalizirati odnose, navodeći primjer u Bosni i Hercegovini gdje su zajednički interesi povezali dva naroda kako bi se oduprli pokušaju ostvarenja bošnjačke dominacije nad njima

„Ja mislim da Srbi i Hrvati trebaju prestati sa svim međusobnim sporovima. Trebalo bi suzbiti bilo kakav oblik mržnje, tog ogovaranja. Trebalo bi normalizirati odnose između Srbije i Hrvatske“, rekao je Dodik u intervju za Radio televiziju HercegBosne koji je emitiran u utorak navečer.

Dodao je kako Srbi i Hrvati imaju tešku prošlost koja se ne može promijeniti, no da treba graditi nove odnose u budućnosti.

„Hrvati su napravili svoju državu. Njihov problem na Balkanu je hrvatska zajednica ovdje u Bosni i Hercegovini. Srbi nemaju ni jedan otvoreni problem s onim što je politika Hrvata u Bosni i Hercegovini. Čak i oko trećeg entiteta“, dodao je srpski čelnik u BiH.

Pritom je ocijenio kako nema ništa protiv bošnjačke zajednice, zamjerivši službenim politikama toga naroda da pokušavaju ostvariti dominaciju nad Hrvatima, a onda i Srbima.  

'MRŽNJA PREMA SRBIMA' Milorad Dodik: U Hrvatskoj se potiče ustaštvo, a njihovi političari sve to toleriraju...
Milorad Dodik: U Hrvatskoj se potiče ustaštvo, a njihovi političari sve to toleriraju...

Dodik je rekao da su se, zajedno s pritiscima na hrvatsku stranu u BiH vodili i pokušaji slabljenja Republike Srpske, uključujući otimanje nadležnosti. Cilj takve politike, ustvrdio je, bio je svesti Srbe i Hrvate na „amorfnu manjinu bez ikakvih prava“. 

Govoreći o budućnosti BiH, Dodik je rekao kako smatra da će se država „urušiti“ kada Srbi i Hrvati prestanu sudjelovati u njenom funkcioniranju.

Dodao je  da bi, ako BiH opstane, „najpraktičnije bilo da postoje tri zasebna entiteta, republike ili države, koje bi bile povezane“, te je ustvrdio da je sadašnja BiH „nemoguća“. 

RAT U BOSNI Umro četnik Slavko Aleksić. Dodik: Bio je hrabar borac
Umro četnik Slavko Aleksić. Dodik: Bio je hrabar borac

Za hrvatskog člana Predsjedništva Željka Komšića je rekao da se bira bošnjačkim glasovima što je ocijenio „krađom suvereniteta hrvatskom narodu“. 

U četiri navrata je Komšić biran u državni vrh protivno većinskoj volji Hrvata u BiH zbog čega s njim službenu komunikaciju nemaju hrvatski politički predstavnici iz te zemlje, niti iz Hrvatske.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Trump će poslati vojsku da 'nabavi' Grenland?! Bijela kuća: Raspravlja se i o tome...
IZ MINUTE U MINUTU:

UŽIVO Trump će poslati vojsku da 'nabavi' Grenland?! Bijela kuća: Raspravlja se i o tome...

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
FOTO Snijeg ne prestaje padati, sve se zabijelilo! Autoceste su zatrpane, pogledajte situaciju...
SNJEŽNI KAOS

FOTO Snijeg ne prestaje padati, sve se zabijelilo! Autoceste su zatrpane, pogledajte situaciju...

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, izvještavaju iz HAK-a u utorak nešto prije 16 sati.
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
OGROMNI ZASTOJI

VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'

Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026