Brodosplit podnio prijavu protiv pojedinaca iz MORH-a: 'Radnje protiv interesa Hrvatske'

Tvrtka Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. (BSO) je u srijedu priopćila kako je podnijela kaznenu prijavu protiv pojedinaca u Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) zbog sumnje na kaznena djela u vezi s ugovorom o gradnji obalnih ophodnih brodova – projekta koji je od strateškog značaja za obrambeni sustav Hrvatske.

Priopćenje splitskog škvera prenosimo u cijelosti:

Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. (BSO) obavještava javnost da je podnijelo kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i Sigurnosno-obavještajnoj agenciji zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv Republike Hrvatske, sukladno odredbama Glave XXXII. Kaznenog zakona.

Prijava se odnosi na postupanja i odluke pojedinih osoba Ministarstva obrane Republike Hrvatske u provedbi ugovora o gradnji obalnih ophodnih brodova, projekta od strateškog značaja za obrambeni sustav i sigurnost Republike Hrvatske.

Tijekom višegodišnje provedbe projekta uočene su radnje koje na čudan, nelogičan i teško objašnjiv način djeluju protiv interesa Republike Hrvatske i njenih obrambenih snaga, te nanose izravnu štetu BSO-u kao izvođaču, ali i obrambenom sustavu u cjelini.

BSO smatra svojom dužnošću upozoriti na okolnosti koje upućuju na moguće postupanje suprotno nacionalnim interesima i načelima transparentnog upravljanja državnim resursima.

Podnošenje kaznene prijave nije usmjereno protiv institucija Republike Hrvatske, već je motivirano isključivo potrebom da se zaštite pravni i gospodarski interesi društva te javni interes i sigurnost Republike Hrvatske.

BSO u potpunosti vjeruje u profesionalnost i neovisnost Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i drugih nadležnih tijela, te će u cijelosti surađivati s njima tijekom izvida i istrage.

S obzirom da je postupak u tijeku, BSO neće dodatno komentirati predmet dok nadležna tijela ne donesu službene odluke.

Kako tvrdi BSO, tijekom višegodišnje realizacije tog projekta zapažene su radnje koje su, po njihovoj ocjeni, 'na čudan, nelogičan i teško objašnjiv način' išle na štetu države i obrambenih snaga, kao i same tvrtke-izvođača. U priopćenju se naglašava da prijava nije usmjerena protiv institucija Hrvatske, nego da je motiv zaštita javnog i gospodarskog interesa te sigurnosti države.

Ova priopćena akcija dolazi u kontekstu već ozbiljnih napetosti između BSO-a i Ministarstva obrane. Kao što su ranije izvijestili mediji. BSO je u četvrtak 2. listopada poslao MORH-u dopis u kojem obavještava da jednostrano raskida ugovor o gradnji triju ophodnih brodova.

Prije mjesec dana je vlasnik tvrtke, Tomislav Debljeka, objavio da je otkazan ugovor s Ministarstvom obrane o izgradnji vojnih brodova.

- Sva vještačenja koja su rađena u proteklom periodu pokazala su isti zaključak, a to je da su troškovi gradnje nedvosmisleno porasli i prikazuju bliske iznose. Pozivamo MORH, koji se poziva na ta vještačenja, da ih objavi jer nas Graditelje kao ugovornog partnera stavlja u nepovoljan položaj time što se objavljuju podaci koji 'cure' iz provjerenih izvora, a mi smo obvezni poštivati klasificiranost ugovora i detalja iz njega - priopćili su tad iz tvrtke.

Ugovor je prvotno sklopljen još 2014. godine za izgradnju pet obalnih ophodnih brodova, ukupne vrijednosti oko 51 milijun eura. Hrvatska. Do sada su isporučena dva broda – „Umag“ i „Omiš” – dok su tri ostala bila u različitim stupnjevima gotovosti.

BSO tvrdi da su troškovi gradnje značajno porasli – navodeći da su vještačenja pokazala porast od oko 79 % od sklapanja ugovora do 2020.-te. S druge strane, MORH navodi da su cijene koje traži BSO neprihvatljivo visoke – prema riječima ministra obrane Ivan Anušić, dvije neovisne institucije procijenile su ostatak radova na razinu koja je za 20 milijuna eura manja nego što je BSO tražio.

Također je objavljeno da je račun BSO-a već blokiran, što dodatno komplicira situaciju.

Projekt obalnih ophodnih brodova predstavlja velik angažman države i stratešku investiciju – od sigurnosti obale do kapaciteta Hrvatske ratne mornarice. Kada ova vrsta ugovora zapadne u sporove oko troškova, rokova i vlasništva, rizik je da se projekt razvuče, da država nakupi dodatne troškove ili – u najgorem slučaju – da brodovi nikada ne budu isporučeni.