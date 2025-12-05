Obavijesti

News

Komentari 2
ODBACIO KRITIKE

Ministar BiH brutalno vrijeđao HDZ-ovku pa tvrdi: Neću šutjeti, činjenice su na mojoj strani

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ministar BiH brutalno vrijeđao HDZ-ovku pa tvrdi: Neću šutjeti, činjenice su na mojoj strani
3
Sarajevo: Primopredaja doniranog "Kangal antidron sistema" | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Saborski zastupnik stranke Most Nikola Grmoja predložio je da se zbog ovakvog istupa Helezu zabrani ulazak u Hrvatsku

Ministar obrane BiH Zukan Helez u petak je odbacio brojne kritike koje su na njegov račun upućene zbog vrijeđanja hrvatske europarlamentarke Željane Zovko i poručio kako "neće šutjeti" pred onim što on vidi kao napad na ustavni poredak i suverenitet BiH. Helez je sudjelujući u programu sarajevske televizijske kuće Hayat ranije ovog tjedna kritizirao političko djelovanje Zovko koju je pri tom vrijeđao a na sličan je način govorio i Maxu Primorcu, lobistu i analitičaru američke zaklade Heritage zbog njegova zalaganja za uspostavu trećeg entiteta u BiH.

Helez ih je nazvao ustaškom kopiladi, a za Zovko je rekao i da je poluretardirana.

Zbog uvreda koje je izrekao na njihov račun snažno su ga osudili iz Hrvatskog narodnog sabora BiH (HNS) uz poziv pravosudnim tijelima da reagiraju na takav jezik mržnje visokog državnog dužnosnika.

Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto je upozorila kako je Helez svojim istupom prekršio sve standarde javne komunikacije koji se podrazumijevaju kada je riječ o državnim dužnosnicima. 

"Izjave koje vrijeđaju ili osobno diskreditiraju predstavnike institucija, bilo domaćih ili europskih, narušavaju povjerenje javnosti, štete međunarodnoj reputaciji Bosne i Hercegovine te potkopavaju vrijednosti demokratskog dijaloga“, kazala je Krišto.

KOMENTIRAO I 'SARAJEVO SAFARI' SKANDAL BiH ministar brutalno izvrijeđao europarlamentarku iz Hrvatske: 'Ta ustaška kopilad'
SKANDAL BiH ministar brutalno izvrijeđao europarlamentarku iz Hrvatske: 'Ta ustaška kopilad'

Saborski zastupnik stranke Most Nikola Grmoja predložio je da se zbog ovakvog istupa Helezu zabrani ulazak u Hrvatsku.

Ministar obrane BiH na to je u petak reagirao objavom na Facebooku u kojoj nije ponudio ispriku zbog neprimjerenog rječnika ali je ustvrdio da je postao metom napada onih političkih aktera "koji bi najradije vidjeli Bosnu i Hercegovinu podijeljenu, oslabljenu i bez institucionalne snage".

"Željeli bi da mi šutimo dok nam, otvoreno i pred očima cijelog svijeta, crtaju nove granice preko teritorija Bosne i Hercegovine. Ne postoji sila koja će me natjerati da zašutim kada vidim da se udar na ustavni poredak i suverenitet naše države pokušava provesti političkim putem", napisao je Helez uz poruku kako neće šutjeti jer smatra svojom dužnošću "spriječiti bilo kakvo ponavljanje scenarija u kojima su destruktivne i zločinačke politike, napadima na cjelovitost Bosne i Hercegovine, proizvodile genocid, masovna stradanja, logore i masovne grobnice".

SKANDALOZNI ZUKAN Tko je ministar BiH koji hrvatsku europarlamentarku zove ustaškom kopiladi?
Tko je ministar BiH koji hrvatsku europarlamentarku zove ustaškom kopiladi?

"Neću dopustiti da se to ponovi ni Bošnjacima, niti bilo kojem drugom narodu koji živi u Bosni i Hercegovini", zaključio je uz poruku kako napadi na njega ne mogu promijeniti činjenice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...
VODIČ ZA PRIUŠTIVO STANOVANJE

Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...

Cijena po kojoj bi se prodavali stanovi je definirana kao stvarni trošak gradnje, a dodatno se umanjuje u nerazvijenim područjima. Cijena najma državnih stanova s režijama neće prelaziti 30 posto prihoda obitelji
DRAMA U UMAGU Kamion i auto propali u veliku septičku jamu!
NEVJEROJATNO

DRAMA U UMAGU Kamion i auto propali u veliku septičku jamu!

Na teren su izašli i vatrogasci JVP-a Umag u vidu osiguranja, odnosno u slučaju da se vozila zapale

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025