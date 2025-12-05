Ministar BiH brutalno vrijeđao HDZ-ovku pa tvrdi: Neću šutjeti, činjenice su na mojoj strani

Ministar obrane BiH Zukan Helez u petak je odbacio brojne kritike koje su na njegov račun upućene zbog vrijeđanja hrvatske europarlamentarke Željane Zovko i poručio kako "neće šutjeti" pred onim što on vidi kao napad na ustavni poredak i suverenitet BiH. Helez je sudjelujući u programu sarajevske televizijske kuće Hayat ranije ovog tjedna kritizirao političko djelovanje Zovko koju je pri tom vrijeđao a na sličan je način govorio i Maxu Primorcu, lobistu i analitičaru američke zaklade Heritage zbog njegova zalaganja za uspostavu trećeg entiteta u BiH.

Helez ih je nazvao ustaškom kopiladi, a za Zovko je rekao i da je poluretardirana.

Zbog uvreda koje je izrekao na njihov račun snažno su ga osudili iz Hrvatskog narodnog sabora BiH (HNS) uz poziv pravosudnim tijelima da reagiraju na takav jezik mržnje visokog državnog dužnosnika.

Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto je upozorila kako je Helez svojim istupom prekršio sve standarde javne komunikacije koji se podrazumijevaju kada je riječ o državnim dužnosnicima.

"Izjave koje vrijeđaju ili osobno diskreditiraju predstavnike institucija, bilo domaćih ili europskih, narušavaju povjerenje javnosti, štete međunarodnoj reputaciji Bosne i Hercegovine te potkopavaju vrijednosti demokratskog dijaloga“, kazala je Krišto.

Saborski zastupnik stranke Most Nikola Grmoja predložio je da se zbog ovakvog istupa Helezu zabrani ulazak u Hrvatsku.

Ministar obrane BiH na to je u petak reagirao objavom na Facebooku u kojoj nije ponudio ispriku zbog neprimjerenog rječnika ali je ustvrdio da je postao metom napada onih političkih aktera "koji bi najradije vidjeli Bosnu i Hercegovinu podijeljenu, oslabljenu i bez institucionalne snage".

"Željeli bi da mi šutimo dok nam, otvoreno i pred očima cijelog svijeta, crtaju nove granice preko teritorija Bosne i Hercegovine. Ne postoji sila koja će me natjerati da zašutim kada vidim da se udar na ustavni poredak i suverenitet naše države pokušava provesti političkim putem", napisao je Helez uz poruku kako neće šutjeti jer smatra svojom dužnošću "spriječiti bilo kakvo ponavljanje scenarija u kojima su destruktivne i zločinačke politike, napadima na cjelovitost Bosne i Hercegovine, proizvodile genocid, masovna stradanja, logore i masovne grobnice".

"Neću dopustiti da se to ponovi ni Bošnjacima, niti bilo kojem drugom narodu koji živi u Bosni i Hercegovini", zaključio je uz poruku kako napadi na njega ne mogu promijeniti činjenice.