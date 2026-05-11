Glavina pozvao sve u turizmu da spuste cijene. On cijene za svoju luksuznu vilu nije spustio

Piše 24sata,
Glavina pozvao sve u turizmu da spuste cijene. On cijene za svoju luksuznu vilu nije spustio
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je u nedjelju cijeli turistički sektor da spusti cijene ponuda za deset do 20 posto. "Svim dioničarima turističkog sektora upućen je apel da je sada vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije i da u cijelom lancu vrijednosti smanjimo očekivanja i marže kako bismo išli s paketom svi skupa u Hrvatskoj, s popustima od 10 do 20 posto", kazao je ministar...

Unatoč javnom apelu, Glavina nije snizio cijene najma svoje privatne vile, potvrdili su iz ministarstva za Index.  Ministarstvo navodi da je "korekcija cijena najma vile izvršena još prošle godine, i to u iznosu većem od 10 posto"

Cijena vile koju Glavina iznajmljuje turistima  Klisu u lipnju 2024. godine bila je u prosjeku 510 eura po noćenju, da bi lani cijena pala za gotovo 15 posto, na 436 eura u istom razdoblju.

- Tijekom ove godine cijene nisu povećavane u odnosu na prošlu godinu, a u pojedinim terminima bile su dodatno snižene kroz promotivne akcije, što se pokazalo kao dobar poslovni potez - kazali su za Index iz ministarstva.

I vila je dobro popunjena. Kolovoz je, primjerice, cijeli popunjen. U srpnju je slobodna nekoliko dana. Ako želite, primjerice, s troje prijatelja 'noćiti' kod ministra od 10. do 15. srpnja, to će vas izaći 3530 eura.

Na početku 2024. godine prijavio je godišnji prihod od iznajmljivanja vile u neto iznosu od 59.009,59 eura, dok je na početku 2025. taj iznos blago porastao na 59.590,41 eura. Luksuzna nekretnina i dodatne djelatnosti svrstavaju ministra među najimućnije članove Vlade.

Impresivna vila uključuje bazen, vinski podrum, sobu za zabavu, prostranu terasu s vanjskom kuhinjom i roštiljem, kao i privatni fitness centar. Vila nudi tri spavaće sobe te recepciju koja je gostima na raspolaganju 24 sata dnevno.

Ministar ju je u imovinskoj kartici procijenio na 598 tisuća eura

