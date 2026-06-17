Ministar Habijan za 24sata: U Dallasu sam, idem na utakmicu, evo što je Amerikance oduševilo

Siguran sam da će podcjenjivački pristup koji ponovno dolazi s druge strane, našim dečkima biti dodatni vjetar u leđa, rekao je za 24sata Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Upravo Habijan je jedan od tisuće navijača koji će večeras dati podršku Vatrenima u Dallasu i to u srazu s Englezima.

- Evo jučer sam stigao. Zajedno sam s veleposlanikom bio u jučerašnjoj povorci u organizaciji udruge “Mi Hrvati”. Bilo je odlično, preko 5000 naših navijača iz Domovine i Sad, Kanade - rekao nam je ministar.

Foto: privatni arhiv

Dodao je i kako je Amerikance povorka doslovce oduševila.

- Pokazali smo zajedništvo, i pružili podršku našoj ekipi. Utakmicu gledam na stadionu. Očekujem hrabar nastup i odličan rezultat - zaključio je ministar Habijan.