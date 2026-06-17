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PODRŠKA 'VATRENIMA'

Ministar Habijan za 24sata: U Dallasu sam, idem na utakmicu, evo što je Amerikance oduševilo

Piše Luka Safundžić,
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Ministar Habijan za 24sata: U Dallasu sam, idem na utakmicu, evo što je Amerikance oduševilo
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Foto: Privatni album

Očekujem hrabar nastup i odličan rezultat, kratko nam je rekao ministar dok čeka početak utakmice...

Siguran sam da će podcjenjivački pristup koji ponovno dolazi s druge strane, našim dečkima biti dodatni vjetar u leđa, rekao je za 24sata Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. 

Upravo Habijan je jedan od tisuće navijača koji će večeras dati podršku Vatrenima u Dallasu i to u srazu s Englezima. 

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- Evo jučer sam stigao. Zajedno sam s veleposlanikom bio u jučerašnjoj povorci u organizaciji udruge “Mi Hrvati”. Bilo je odlično, preko 5000 naših navijača iz Domovine i Sad, Kanade - rekao nam je ministar. 

Foto: privatni arhiv

Dodao je i kako je Amerikance povorka doslovce oduševila. 

- Pokazali smo zajedništvo, i pružili podršku našoj ekipi. Utakmicu gledam na stadionu. Očekujem hrabar nastup i odličan rezultat - zaključio je ministar Habijan. 

Foto: privatni arhiv

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