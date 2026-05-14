CHRIS WRIGHT

Ministar koji je rekao da je Dubrovnik u iranskom dometu: Nekoliko tjedana su od bombe!

Piše Filip Sulimanec,
Dijeli ih nekoliko tjedana, vrlo mali broj tjedana, od obogaćivanja do razine urana za nuklearno oružje”, ustvrdio je Wright, govoreći o trenutačnim iranskim zalihama urana

Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je pred zakonodavcima da je Iran „zastrašujuće blizu” razvoja nuklearnog oružja tijekom saslušanja pred Odborom za oružane snage Senata, izvijestio je CNN u srijedu, a prenio Jerusalem Post.

Dijeli ih nekoliko tjedana, vrlo mali broj tjedana, od obogaćivanja do razine urana za nuklearno oružje”, ustvrdio je Wright, govoreći o trenutačnim iranskim zalihama urana. „Nakon toga još slijedi proces izrade samog oružja, ali vrlo su blizu mogućnosti izrade nuklearnog oružja.”

Prema Wrightovim riječima, Iran raspolaže zalihama urana obogaćenog do razine od 60 posto, dok CNN navodi da se uran za nuklearno oružje mora obogatiti na približno 90 posto.

Wright je naglasio da čak i uran obogaćen na 20 posto smatra „vrlo zabrinjavajućim”, s obzirom na veličinu iranskih zaliha. Prema pisanju CNN-a, više dužnosnika administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa koristilo je iranske zalihe obogaćenog urana, koje navodno iznose najmanje 11 tona, kao opravdanje za rat protiv Irana, dok je sam Trump zahtijevao da Iran preda uran kao dio mogućeg mirovnog sporazuma.

Wright: „Mudro” je tražiti cijele zalihe

Wright je zakonodavcima rekao da je zahtjev za preuzimanjem svih iranskih zaliha obogaćenog urana „mudra strategija” za okončanje iranskog programa obogaćivanja urana.

„Konačni cilj je spriječiti buduće obogaćivanje urana”, rekao je Wright. „Da bismo imali siguran svijet, moramo okončati njihov nuklearni program.”

Dubrovnik i Iran

Tijekom Inicijative Triju mora, rekao je da SAD radi na sigurnosti svijeta, uključujući i Hrvatske te da je Dubrovnik u kojem se summit dogodio, u dometu iranskih projektila.

 - Iran je tjednima udaljen od razine uranija potrebne za nuklearnu bombu. Zamislite tu naciju s deset nuklearnih glava. Oni već danas imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik. Kako biste se osjećali u ovoj zemlji da najveći svjetski sponzor terorizma posjeduje nuklearno oružje koje može isporučiti izravno na vaš grad - dramatično je upitao Wright.

