SUKOB NA BLISKOM ISTOKU

VIDEO Trumpov ministar: 'Iran već sad ima projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik'

Dubrovnik: Poslovni forum Inicijative triju mora održan je u hotelu Valamar Lacroma | Foto: PIXSELL

Možemo ignorirati taj rizik, danas je sve u redu. Kada imate rak, sve je u redu, sve dok ne počnete kemoterapiju, a tada više nije u redu, ali uništavate rak koji bi vas ubio. To je ono što sada radimo, rekao je

Američki ministar energetike Chris Wright u srijedu je u Dubrovniku na summitu Inicijative Triju mora komentirao i sukob na Bliskom istoku.

- Iran je bio dva, tri tjedna udaljen od razine uranija potrebne za nuklearnu bombu. Zamislite tu naciju s deset nuklearnih glava. Oni već danas imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik. Kako biste se osjećali u ovoj zemlji znajući da najveći svjetski sponzor terorizma posjeduje nuklearno oružje koje može isporučiti izravno na vaš grad? - upitao je Wright.

- Sjedinjene Države i predsjednik Trump odlučili su da je to potpuno neprihvatljivo. To je egzistencijalna prijetnja za regiju Bliskog istoka, za svjetsko gospodarstvo, za Sjedinjene Države i za sve naše saveznike - kazao je.

- Donio je tešku odluku da zaustavi taj rizik. Možemo ignorirati taj rizik, danas je sve u redu. Kada imate rak, sve je u redu, sve dok ne počnete kemoterapiju, a tada više nije u redu, ali uništavate rak koji bi vas ubio. To je ono što sada radimo - dodao je.

- Predsjednik Trump imao je hrabrosti reći da ćemo to zaustaviti. Nećemo dopustiti da svijet bude izložen tome. Da, bio je frustriran jer je zbog toga dobio puno kritika i pritiska od naših europskih saveznika, ne svih, naravno, ali od mnogih. Mislim da je to potpuno opravdano - rekao je.

- I da, cijenili bismo više podrške i snažnije zaleđe u onome što radimo. Ne radimo to samo za Ameriku, radimo to za cijeli svijet. Proći ćemo kroz ovo. Iran neće dobiti nuklearno oružje. Stvari će se vratiti u normalu na Bliskom istoku i bit ćemo u puno boljoj situaciji. Ovo su samo prepreke na tom putu - zaključio je.

