Ministar kršio predizbornu šutnju! 'Tražili smo da odmah obriše sporni videozapis...'

Jedan od ministara i potpredsjednika Vlade objavio je sinoć na društvenim mrežama videozapis s kojim je prekršio predizbornu šutnju, koja traje danas do 19 sati. Na videozapisu ministar i kandidatkinja za županicu pozivaju građane da glasaju za njihovu stranku na današnjim izborima.

- Video je obrisan. U komunikaciji s našim proširenim sastavom smo zatražili brisanje toga. Oni su dali obrazloženje da je to omaškom stavljeno i odmah je obrisano - potvrdili su nam iz lokalno izbornog povjerenstva.

Za vrijeme izborne šutnje zabranjeno je javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu ili kandidata, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

Dok se na parlamentarnim i predsjedničkim izborima kršenje izborne šutnje kažnjava tek izricanjem ukora, na lokalnim izborima (i izborima za Europski parlament) pravila propisana pripadajućim izbornim zakonima puno su stroža i određene su novčane kazne u rasponu od 400 do 66.000 eura.

Posve konkretno, za povredu izborne šutnje kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom: od 398,17 eura – fizička osoba, od 1.327,23 eura do 3.981,68 eura – kandidat na izborima, od 13.272,28 eura do 66.361,40 eura – pravna osoba, od 1.327,23 eura do 3.981,68 eura – odgovorna osoba u pravnoj osobi.