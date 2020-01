Ministar: Ne možemo se igrati bolnice svatko na svom 'bregu'

Mjesec dana nakon smjene ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak - nalaz inspekcije Ministarstva zdravstva pokazuje da nisu utvrđene nezakonitosti u radu bolnice, pa tako ni navodno nadriliječništvo i nezakonito zapošljavanje, što su bili razlozi za njegovu smjenu. Hoće li dr. Nogalo biti vraćen? Što se, zapravo, skriva iza njegove smjene?

U Otvorenom HRT-a gostovale su sve strane ovog slučaja koji je uzbunio javnost a to su: Milan Kujundžić, ministar zdravstva, doc. dr. sc Boro Nogalo, smijenjeni ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak, prof. dr. sc Ana Stavljenić - Rukavina, predsjednica Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak, izv. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, zamjenica ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, Lucian Vukelić, dr.med. spec., ravnatelj HZZO-a.

Ministar zdravstva, Milan Kujundžić kaže kako je razgovarao nekoliko puta s dr. Nogalom na tu temu,

- Bezbroj puta smo razgovarali u Saboru i na Vladi, to je zapravo promašeni projekt. U maloj bolnici koja je do jučer bila specijalizirana. U njoj da niče translacijski centar, mora imati fundamente u znanosti, klinici i medicini. Dječja pulmologija čini 5 posto pedijatrije. Učinio sam sve da se to napravi u Blatu, da taj centar za translacijsku medicinu bude u sklopu nove pedijatrije, gdje će biti na okupu ljudi koji imaju znanje u klinici. Jedna država, jedna nacija mora imati jednu veliku Sveučilišnu bolnicu u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, objašnjava Kujundžić.

Kujundžić: Ne možemo se igrati bolnice svatko na svom "bregu"

- Ne možemo se igrati bolnice svatko na svom "bregu". Inspekcija nije zadužena da donosi odluke je li nešto nadriliječništvo ili nije. To donose druga tijela. Statut treba uskladiti s novim Zakonom o zdravstvenom osiguranju. Sva Upravna vijeća pa i na Srebrnjaku bila su zakonita. Projekt će ići dalje. Bolnica će koštati 45-55 milijuna eura. Bit je raditi kvalitetno, a ne igrati se svojih kockica, svatko na svom "bregu".

Nogalo: Nalaz Ministarstva zdravstva povoljan je za nas

Boro Nogalo kaže kako je bolnica Srebrnjak u zadnje vrijeme doživjela svoje zvjezdane trenutke bez obzira na ponižavajuće riječi ministra o bolnici.

Foto: Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL

- Bolnica je potpisala ugovor od 60 milijuna eura, najveći, skoro pola milijarde, bolnica je postala klinika, bolnica je postala referentni centar u Hrvatskoj i Europi. Bolnica je postala prva akreditirana bolnica u javnom sustavu. Europska unija ne daje novce tek tako. Mora se imati određene reference, surađivati s drugim europskim bolnicama i dokumentacijski zadovoljiti, što je u našem slučaju bilo. To samo pokazuje da ne postoje mali i veliki. Postoje male i velike ideje, postoje male i velike kompetencije. Preponosan sam što je moj tim iznjedrio ovaj projekt. Podržavam ideje od ministra Kujundžića, ali da napravi bolnicu Blato iz EU fondova, a ne iz proračuna, ističe Milan Kujundžić.

Nalaz Ministarstva zdravstva povoljan je za nas, dodaje dr. Nogalo.

- Nalaz zasad pokazuje da me Upravno vijeće nepravedno i nezakonito smijenilo s obzirom na to da nije uskladilo statut ni svoje članstvo s novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji je donio ministar zdravstva. U tom zakonu piše da se u roku 6 mjeseci moraju formirati sva tijela. Ja sam smijenjen u prosincu, nakon ne formiranog vijeća. Upravno vijeće je imalo 5 članova, a ne 7 članova, ističe dr. Boro Nogalo.

Nogalo kaže da je očekivao kad je procurio nalaz inspekcije, da se ministar ispriča javnosti zajedno sa profesoricom Stavljenić-Rukavina.

Stavljenić-Rukavina: Postoje najmanje dva razloga za smjenu dr. Nogala

- Ne određujem ja hoće li na čelu projekta biti dr. Nogalo. To je jedan projekt unutar Grada Zagreba, koji se koordinira od tri strane Ureda za zdravstvo, Ureda za europske projekte i Ureda za javnu nabavu. U najmanju ruku postoje dva razloga za smjenu. Prvo je pitanje zapošljavanja koje je na određeni način i u zapisniku inspekcijskog povjerenstva, da od 5 slučaja zapošljavanja koje je ta inspekcija promatrala, 3 slučaja nisu bila po zakonu. Ja sam bila u Upravnom vijeću, ali nisam znala za neregularna zapošljavanja. Drugi razlog smjene je konstatacija da je najmanje dvije godine rađeno na području na kojem bolnica nije imala odobrenje Ministarstva zdravstva. Pet mjeseci je to bila dječja kirurgija, 2 godine otorinolaringologija, koja je u jednom djelu bila financirana od HZZO-a, kaže Stavljenić-Rukavina.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Turkalj: Sve je bilo po zakonu, pacijenti nisu bili ugroženi

- Što se tiče određenog obavlja posla unutar bolnice nema nikakve štete jer nedostaje pedijatara specijalista, koji mogu obavljati poslove po potrebi i u drugim ustanovama. Tako danas funkcionira primarna zdravstvena zaštita, liječnici opće medicine zbrinjavaju uredno i liječe djecu stariju od 6 godina, to je nešto što normalno funkcionira u zdravstvenom sustavu, tu nema ugroze za pacijente i nema povrede zakona. Glede zapošljavanja, bez dozvole određenih poslova, ako želite otvoriti nove djelatnosti morate imati tehničko-prostorno-ljudske potrebe. Trajanje i ishođenje dozvole traje, to je procedura, čovjek koji se zaposlio radio je dok se rješavaju papiri, kaže Turkalj.

Turkalj smatra kako se nigdje u nalazu se ne spominje termin nadri lječništvo.

- Doneseni su krivi zaključci i doneseni su štetni potezi za bolnicu gdje su povrijeđeni zaposlenici i ugled bolnice. Bolnica nikad nije bila negativno predstavljana nije postao problem s roditeljima djece s odjela. Organizacijska struktura se nije mogla voditi pod ambulantu nutricioniste, dodaje Mirjana Turkalj.

Nogalo: Ako je postojala nepravilnost, zašto se nije reagiralo?

Nogalo kaže kako je 2012. godine ustanovljeno da ne postoji registrirana djelatnost otorinolaringologije.

- Svaki inspekcijski nalaz ide u bolnicu, ministarstvo i Gradski ured, ako je postojala nepravilnost u određenom razdoblju, zašto se nije reagiralo, pita se Nogalo. Zašto HZZO nije pokrenuo proceduru vezano za Srebrnjak? Ništa se kod nas nije događalo što se ne događa u drugim bolnicama. Zakon je glup jer zahtjeva da se prvo zaposli čovjek, a tek onda odobri djelatnost. HZZO nam je priznavao frakture i onda iz nepoznatog razloga prestao priznavati frakture što smatramo da nije u redu. Liječnička komora je davala zeleno svijetlo za zapošljavanje, ističe dr. Boro Nogalo.

Lucijan Vukelić, ravnatelj HZZO-a kaže kako je bolnici umanjen limit, što je 3 posto, što je u ingerenciji HZZO-a.

- Nakon 2015. godine ponovili smo još jedan inspekcijski nadzor, gdje nisu ispravljene uočene greške te 2018. godine ponovno. HZZO je uočio grešku, izvršio penalizaciju i proslijedili nalaze prema Gradu, dr. Nogalu i Upravnom vijeću.

- Kada smo dobivali račune za operaciju za djelatnosti koji nisu odobreni, te račune nismo mogli plaćati, objašnjava Vukelić.

