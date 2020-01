'Upozoravaju me da provjerim auto, da ne podmetnu drogu'

Cijela ova priča je apsurdna. Jedina mjerodavna inspekcija je Ministarstva zdravstva i HZZO-a. Ako oni kažu da je sve u redu, zašto takav mjerodavan dokument ne izlazi u javnost, rekao je smijenjeni ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak doc. dr. sc. Boro Nogalo gostujući u redakciji 24sata.

- Treba se samo zapitati kome odgovara ovakva situacija da se jedna mala, uspješna bolnica, iza koje je cijeli tim koji radi na projektima izvrsnosti, kome je u interesu da se to devastira? Činjenica da nakon 23 godine ravnateljstva, kad smo postali najuspješnija bolnica, dolazi do nezakonite smjene, to bi trebalo značiti da sam napravio kriminalne radnje - rekao je dr. Nogalo i nadodao da dobiva upozorenja preko posrednika.

- Kao što sam i rekao, žele mi namjestiti svakakve afere pa su tako počeli i nadriliječništvom što je inspekcija pokazala da je glupost. Čekam kad će me optužiti za prostituciju, pedofiliju pa možda čak i za drogu. Svaki put provjeravam svoj auto kako mi ne bi namjestili neku drogu - govorio je dr. Nogalo te nastavio da zbog "sitnih kokošarskih interesa pate veliki projekti".

- Dok sam bio ravnatelj preko raznih posrednika nudile su se razne konzultantske firme, ali i građevinske koje su bile zainteresirane za rad s našom bolnicom, među njima je bila i konzultantska firma Ane Stavljenić Rukavine, bliske suradnice gradonačelnika Bandića. Svima sam napomenuo da tražim najvišu razinu kompetencija i tako ih redom odbijao. Želio sam najbolje za bolnicu jer smo se jako namučili oko dobivanja projekata - rekao je dr. Nogalo i napomenuo je i da će kao kolektiv pokrenuti tužbe za koje je siguran da će ih dobiti.

- Drago mi je što taj zapisnik opovrgava nevjerojatne optužbe koje mi se stavljaju na teret i nije mi jasno, ili mi je zapravo sve jasno, da se taj zapisnik toliko dugo čuva i ne iznosi u javnosti. Mora postojati dublja stvar zbog tog skrivanja zapisnika. Postavlja se pitanje je li to projekt bolnice u Blatu jer u Povjerenstvu za tu bolnicu su i profesorica Ana Stavljenić Rukavina i ministar Kujundžić - rekao je dr. Nogalo.

Najnovije optužbe protiv Nogala iznijela je upravo prof. Ana Stavljenić Rukavina kazavši kako je 2019. godinu Srebrnjak završio s minusom od 15-ak milijuna kuna te da mu je Ministarstvo odbilo financirati specijalizaciju za 21 stručnjaka za rad u budućem translacijskom centru. Nogalo uzvraća da je baš to pokazatelj kako se radi u Hrvatskoj, gdje se politika ne brine o općem dobru.

- Bilanca svake institucije, tvrtke i obrta je uvijek koliko potražujete, a koliko dugujete. Mi potražujemo sedam ili osam milijuna kuna više nego što dugujemo. Vrlo jednostavno. Istina da nam ministarstvo ne da dozvole za nove specijalizante, očito im nije bitno da razvijamo nove stručnjake - pojasnio je dr. Nogalo.