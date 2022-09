Ministar: 'Ne vidim opasnosti za uvođenje eura', Suverenisti i Most: 'Sad je najgore vrijeme'

Ja ne vidim trenutno nikakve opasnosti što se tiče uvođenja eura u kontekstu aktualne situacije u kojoj se nalazimo, istaknuo je ministar financija Marko Primorac tijekom rasprave u Saboru o 60-ak zakona koji se mijenjaju zbog promjene valute i uvođenja eura od 1. siječnja iduće godine.

Podsjetio je kako je od 5. rujna krenulo obvezno dvojno iskazivanje cijena u eurima i kunama po fiksnom tečaju te da će prva dva tjedna iduće godine kupci moći plaćati još kunama, ali će im se kusur morati vraćati u eurima. Naveo je da će se ulaskom Hrvatske u euro područje ukloniti valutni rizik, nestati transakcijski troškovi pri obavljanju konverzije, financijski i gospodarski sustav biti otporniji na krize, ojačati konkurentnost, potaknuti izravna inozemna ulaganja.

'Trenutna inflacija nema veze s uvođenjem eura'

- To su samo neke od prednosti ulaska u euro područje koje će biti značaje i trajne - rekao je naglasivši kako trenutna inflacija nema veze s uvođenjem eura.

- Rast cijena u drugim zemljama nakon uvođenja eura bio je prosječno od 0,2 do 0,4 posto, što nije značajno - dodao je.

Suverenist Marijan Pavliček, koji se uz Most, protivi trenutnom uvođenju eura, upitao ga je kako spriječiti rast cijena uslijed njihova zaokruživanja.

- Mi smo donijeli set pravila kako se konvertira kuna u euro, uvažavajući fiksni tečaj konverzije, ali i pravila zaokruživanja, koja su također vrlo transparentna i jasna i gdje se druga decimala povećava za jedan tek ako je treća decimala pet ili veća od toga. Do povećanja cijena dolazi, ali ne zbog uvođenja eura. Da ne uvodimo euro i da suvereno upravljamo monetarnom politikom, što bi činili u ovoj situaciji? Vjerojatno bi dodatno deprecirali kunu, sigurno ju ne bi jačali i to bi još veći udar bio - rekao je Primorac.

'Nisu uvedene crne liste'

Zastupnica Zeleno-lijevog bloka Urša Raukar Gamulin je poručila ministru kako su u tom setu mjera propustili ciljati na marže, koje su evidentno ekstra profit.

- U Nacionalnoj strategiji je bilo predviđeno uvođenje crnih lista, ali nisu uvedene, postoji tek neki Etički kodeks, koji je dobrovoljan. Kako će se građane zaštiti i koliki je broj firmi koje su se dobrovoljno prijavile u Etički kodeks - upitala je.

Ministar je istaknuo kako je pristupanje Etičkom kodeksu jedna od mjera koja može jamčiti građanima da su subjekti u kojima kupuju korektno pristupili uvođenju eura.

- Naravno da u svakoj značajnoj promjeni u gospodarstvu mogu postojati oni koji nemaju poštene namjere i mi se tome trudimo stati na kraj sa svim onim mehanizmima koji su nam na raspolaganju. Pristupanje Etičkom kodeksu je jedan od njih i apeliram da mu svi oni koji su pošteni u svojim namjerama pristupe - poručio je.

'Mislim da su svi subjekti spremni i IT sustavi u završnim fazama, ne očekujemo tu značajne probleme'

Zastupnica Centra, Marijana Puljak, upitala je jesu li svi IT sustavi spremni za uvođenje eura.

- Mi smo na vrijeme krenuli u cijeli ovaj proces, na vrijeme je utvrđen i fiksni tečaj konverzije, na vrijeme su svi subjekti i javnog i neprofitnog sektora upoznati sa svim tim činjenicama i mislim da su svi ti subjekti spremni, odnosno da su, kad govorimo o IT sustavima, već u završnim fazama - rekao je ministar dodavši kako je u kontinuiranoj komunikaciji s većinom dionika u javnom sektoru te da dobivaju informacije kako nema značajnijih poteškoća.

- Slično je i s financijskom industrijom, bankovnim sustavom, već sada na bankomatima možete vidjeti i fiksni tečaj i da su implementirane te odredbe. Tako da ne očekujemo nikakve značajnije probleme - poručio je.

Suverenisti: 'Suludo je i politički neodgovorno u doba najveće krize ulaziti u eurozonu'

Pavliček je ocijenio suludim i politički neodgovornim ulaziti u eurozonu u doba najveće financijske neizvjesnosti i energetske krize. Tvrdi da to nije napravila nijedna druga zemlja.

- Hrvatska u eurozonu ulazi vjerojatno u najgorem trenutku. Srljamo kao guske u maglu, a ne znamo što nas čeka. Nemojmo ići grlom u jagode - poručio je izrazivši bojazan da će uvođenjem eura doći do drastičnog poskupljenja proizvoda i usluga te da građani to neće moći podnijeti. Upitao je što radi Državni inspektorat kad postoje trgovci koji već sad koriste ovu situaciju da bi ostvarili ekstra dobit.

- Ni ja ne vidim opasnost od ulaska u eurozonu za nas zastupnike koji imamo plaću 2500 eura ili ministre s 3500 eura, ali vidim za umirovljenike s 330 eura. Hrvatska su Ilok, Vukovar, Dalmatinska zagora, Banovina, gdje ljudi rade za 500 eura, pita li se itko kako će oni preživjeti? Ovo je najgori trenutak ulaska u euro zonu i obit će se svima o glavu, sve će se zaokruživati na gore, vi to ne ćete moći spriječiti, kao što ni sad ne možete - rekao je.

Most: 'Da euro, ali u pravom trenutku, danas taj trenutak nije'

I predsjednik Mosta Božo Petrov smatra da nije razborito ni razumno u ovom trenutku uvoditi euro .

- Ako su tolike prednosti od uvođenja eura, zašto s njegovim uvođenjem odgađaju Poljska, Češka, Mađarska, Bugarska? Ja jesam za euro, smatram da Hrvatska od njega može imati koristi, ali u pravom trenutku. A ovo danas nije trenutak - rekao je navodeći rizične čimbenike, kao što su geopolitička kriza, divljanje inflacije, niska proizvodnost rada, niske plaće, nekvalitetne hrvatske institucije.

- To je doslovno kockanje sa svim obiteljima u Hrvatskoj i njihovom budućnošću. Nemate nikakve odgovornosti za to. Ovo je suludo. Pravo je pitanje promišlja li predsjednik Vlade uopće o ovim rizičnim čimbenicima, je li ga briga ili ste si samo prije pet godina zadali politički projekt i neovisno o trenutku ga želite provesti pošto-poto - poručio je.

'Ulaskom u EU smo se obvezali na uvođenje eura'

Bespredmetno je raspravljati o tome treba li uvoditi euro kad se Hrvatska ulaskom u EU obvezala uvesti ga, istaknula je, pak, Anka Mrak Taritaš je u ime Kluba GLAS-a i Centra.

- Uvijek je pitanje koji je to najbolji moment. Ono je sad takvo kakvo je. Naši sugrađani štede u eurima, kupuju nekretnine u eurima, kad kupuju ili prodaje aute gledaju cijene u eurima i činjenica je da će to od 1. siječnja to biti i službeno tako. O tome da je teško vrijeme već i vrapci na grani cvrkuću - rekla je te ustvrdila kako se izmjenama ovih zakona osim od kune opraštamo konačno i od njemačkih maraka, koje su još uvijek u vidu novčanih kazni navedene u nekim zakonima.

- Oslobodit ćemo se i dinara kojima su izražene kazne u Zakonu o grbu, zastavi i himni - dodao je predsjedavajući Furio Radin.

Mrak Taritaš je ocijenila dobrim u cijeloj priči što nam ovime neke kazne pojeftinjuju.

- Zakon o uvođenju eura je predvidio da se kazne zaračunavaju na nižu deseticu pa će se kazna, primjerice, od 1000 kuna preračunati na 130 eura umjesto na 132,72 - navela je.

'Dobro je što mjenjačnice više neće moći pljačkati turiste'

Podršku ulasku u euro zonu dao je i Krešo Beljak (HSS).

- Dobro je što vlasnici mjenjačnica neće više moći nemilice pljačkati turiste koji dođu kod nas. Ja se radujem i jedva čekam - rekao je.

Zeleno-lijevi blok također je za, ali uz upozorenje da Vlada nije zaštitila građane od trgovaca koji love u mutnom i neopravdano dižu cijene prilikom uvođenja eura. Stoga traže Akcijski plan o kontroli cijena i osigurače u vidu osnivanja fonda iz kojeg bi se kompenzirali negativni efekti. Za ulazak u euro zonu je i Zvane Brumnić iz Kluba Socijaldemokrata, ali poziva Vladu da kod ovog prepuštanja suvereniteta HNB-a Europskoj središnjoj banci pronađe politike koje će jasnije pokazati koje mjesto želimo zauzeti u Europi i jače uključivanje naših ideja u EU direktive.

I Boris Lalovac, SDP-ov zastupnik i bivši ministar financija, ističe da je uvođenje eura dobro iz više razloga te da SDP podržava njegovo uvođenje, ali da je to potrebno jasnije objasniti građanima.

- Prema Barometru, 40 posto hrvatskih građana ne vjeruje u euro - naveo je.

