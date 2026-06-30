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najavio novu strategiju

Ministar o listama čekanja za domove: 'Mnogi ne žele u dom, no mole da ih se ne briše s liste'

Piše HINA,
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Ministar o listama čekanja za domove: 'Mnogi ne žele u dom, no mole da ih se ne briše s liste'
Zagreb: Izjave za medije nakon pregovora oko Kolektivnog ugovora | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Pojasnio je da razlikujemo centre gdje imamo izvaninstitucijsku i domsku uslugu smještaja od domova koji imaju samo smještaj'

Ministar rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je u utorak, govoreći o listama čekanja za domove za starije, da jačanjem usluga u zajednici kroz program "Zaželi" oni dobivaju potporu kod kuće i ne žele ići u dom, ali mole da ih se ne skida s liste čekanja.  "Nastojimo razvijati sve usluge podjednako i nadležnost je s obzirom na decentralizaciju većinom na županijama koje su osnivači domova", rekao je Ružić.

Pojasnio je da razlikujemo centre gdje imamo izvaninstitucijsku i domsku uslugu smještaja od domova koji imaju samo smještaj'.

"Važno je razlikovati i stupanj potrebe za skrbi pa tako imamo prvu i drugu skupinu koja je više rezidencijalni stupanj u kojima su potpuno samostalne pokretne osobe, od trećeg stupnja gdje su nepokretni koji zaista trebaju pomoć zajednice i države te četvrti stupanj gdje su demencije. Sada smo na tragu donošenja nove nacionalne strategije", najavio je. 

Napomenuo je i kako je bio "na sastanku vijeća socijale te razgovarao s povjerenicom koja je najavila dolazak u Hrvatsku kako bi novi ciklus europskih politika nastavili zajedno razvijati i financirati te bili što uspješniji u potpori starijim sugrađanima i nastavili ciklus 18 plus dva centra kroz državni proračun, ali i europsko financiranje".

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Govorimo o 1800 kreveta i više od 4000 izvaninstitucijskih mjesta kroz poludnevno ili cjelodnevno pružanje usluga u domaćinstvu i samom centru, vrijednost im je veća od 150 milijuna eura financiranih sa 49 milijuna iz fondova EU i NPOO-a, a ostalo iz državnog proračuna. Osigurali smo i sredstva za funkcioniranje hladnog pogona koji ćemo kroz ugovaranje usluga dijeliti tako da  otvaramo pojedini centar s dobivanjem uporabne dozvole. Čim nadležna županija izda licencu za rad, raspisujemo javni natječaj i poziv i ugovaramo usluge, pojasnio je ministar Ružić u izjavi medijima nakon otvaranja Centra za starije osobe Đurđevac. 

Podsjetio je da od 1989. nije bilo većih ulaganja u domove za starije u Hrvatskoj. 

Upitan o iznosima koji će korisnici plaćati, rekao je da će ga određivati osnivači, općine ili gradovi uz pomoć županija, a Zavod za socijalni rad će izdavati rješenja za 3. i 4. skupinu za pokrivanje njihovih troškova. Sukladno važećem cjeniku financirat ćemo sve ostalo, ostatak će doplaćivat sama općina, a 20 posto kreveta će biti na komercijalnoj osnovi, rekao je Ružić.

Ogroman je uspjeh da ćemo ove godine zbrinuti 6000 starijih osoba i osigurati da država u maksimalnom iznosu financira usluge i da što prije nastavimo s ciklusom izgradnje novih centara, ocijenio je Ružić.

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