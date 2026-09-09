Ministar obrane usred govora dobio papirić: 'Vidite li s kakvom državom imamo posla'

Filipinski ministar obrane Gilberto Teodoro Jr. u utorak je optužio Kinu za „stvarnu prisilu, zastrašivanje i agresiju” u Južnom kineskom moru nakon što mu je, dok je govorio na regionalnom sigurnosnom forumu u Seulu u Južnoj Koreji, uručen dokument kojim Peking ponovno odbacuje arbitražnu odluku iz 2016. godine.

Teodoro je tijekom Seoulskog obrambenog dijaloga govorio o važnosti poštovanja Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS) kada je primio dokument, za koji je rekao da izgleda kao da dolazi iz Kine.

MAHIYA NAMAN KAYO | Secretary of National Defense Gilberto C. Teodoro, Jr. responded to a note from the Chinese side during the Seoul Defense Dialogue (SDD) 2026 in Seoul, Republic of Korea.#DNDPHL #DiKaPasisiil #SDD2026 pic.twitter.com/fsCRVphkgf — Department of National Defense - Philippines (@dndphl) September 8, 2026

Naglas je pročitao dijelove dokumenta, uključujući stav Pekinga da je arbitražni postupak o Južnom kineskom moru prekršio temeljna načela međunarodnog prava te da je odluka „nezakonita, ništavna i nevažeća” i da nema obvezujuću snagu.

„Dakle, ono što ste potpisali, UNCLOS, po vama krši međunarodno pravo. To želite reći?” odgovorio je Teodoro.

- Je li vidite s kakvom državom imamo posla? Možda su Kini potrebni osnovna pristojnost i primjereno ponašanje - dodao je.

U dokumentu se također navodilo da Kina ne prihvaća niti priznaje arbitražnu odluku te da neće prihvatiti nikakav zahtjev ili postupanje koje iz nje proizlazi, na što je Teodoro dobacio: „Naravno, jer ste izgubili.”

Peking polaže pravo na gotovo cijelo Južno kinesko more, uključujući područja unutar isključivog gospodarskog pojasa Filipina. Međutim, međunarodni arbitražni tribunal 2016. godine zaključio je da ne postoji pravna osnova za kinesko polaganje prava na povijesna prava na resurse u područjima izvan pomorskih prava koja proizlaze iz UNCLOS-a.

Teodoro je potom postavio pitanje zašto mu je dokument uručen upravo dok je odgovarao na pitanje tijekom foruma.

„Kako možete s nekom zemljom postupati na međunarodnom forumu mimo pitanja koje mi je postavljeno?” rekao je. „Ne poštujući organizatore ovog foruma, kako očekujete da ćemo s vama civilizirano postupati?”

Teodoro je rekao da dokument, ako doista predstavlja kineski stav, pokazuje nepoštovanje međunarodnog prava, ali i Južne Koreje, koja je bila domaćin foruma, kao i ostalih sudionika.

„Stoga bi možda Kina prije svega trebala pokazati osnovnu pristojnost i primjereno ponašanje”, rekao je Teodoro.

Potom je prešao na filipinski i poručio: Budite barem malo pristojni; pokažite barem malo srama.