Branko Bačić u obilasku centra Zagreba: 'Lakše je graditi novo nego obnavljati staro...'

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u ponedjeljak je obišao nekoliko zagrebačkih lokacija poslije potresne obnove i stanarima koji se žale na probijanje rokova poručio da je lakše graditi novo nego obnavljati stare i često zapuštene zgrade.

Potpredsjednik Vlade i ministar Bačić istaknuo je da se Vlada odlučila na cjelovitu, kompletnu obnovu što je usporilo proces, ali su zato obnovljene zgrade daleko otpornije na potrese nego li je to bilo ranije.

"Obnova bi bila prije završena i jeftinija da se Vlada odlučila stanje zgrada oštećenih u potresu obnavljati na način da ih vrati u stanje prije potresa. Mi smo sa suvremenim pristupom protupotresne konstrukcijske obnove napravili zgrade koje više vrijede, koje su sigurnije. I zgrada na Trgu bana Jelačića koju smo danas obišli u mehaničkom smislu prije je bila otporna na potres 25 posto, a sada je to dignuto na razinu 80 posto", rekao je Bačić.

Time je ujedno odgovorio i na prigovore nekih stanara koji su se danas požalili da obnova kasni i da će imati dodatnih troškova te napomenuo da je u užem centru Zagreba najčešće riječ o zgradama koje su stare oko 120 godina, koje su neodržavane. "Tek kada se kretalo u obnovu, vidjelo se da su zgrade u daleko lošijem stanju i da se prvi projekti moraju mijenjati što iziskuje određeno vrijeme", dodao je.

"Meni je žao da to nismo završili prije i da su rokovi pomaknuti. Samo oni koji provode konstrukcijsku obnovu nakon potresa znaju da je vrlo teško odmah, u startu, znati što vas na kraju obnove očekuje. U svakom slučaju država tim stanarima plaća najam dok čekaju obnovu, pa je i nama cilj da vlasnike stanova što prije vratimo u njihove zgrade jer to nama pričinjava dvostruki trošak", rekao je Bačić.

Na novinarsko pitanje očekuje li da se oduže još neki projekti, odgovorio je potvrdno dodajući da je jednostavnije graditi novu kuću ili zgradu nego obnavljati stare, trošne i neodržavane kuće i zgrade.

Bačić: Dogovorili smo 'blokovsku obnovu'

Uz obilazak gradilišta cjelovite obnove i konstrukcijske obnove dviju zgrada u ulici Pod zidom i na Trgu bana Josipa Jelačića, Bačić je sa suradnicima danas obišao i gradilište zgrade Državnog zavoda za statistiku i Uprave za stambeno zbrinjavanje.

Što se tiče složenih konstrukcijskih obnova, što mahom čine višestambene zgrade u Donjem gradu, Bačić je rekao da je odluka bila da se ide u blokovsku obnovu. Ona je već završena na području tzv. Malog Vatikana, a realiziraju se i drugi blokovi koji su u pripremi ili je već proveden natječaj. Ponekad, istaknuo je, obnova ne ide željenom dinamikom jer se negdje nabava ponavlja zbog visokih cijena.

Bačić je istaknuo da su dosad ukupno obnovili 14 i pol tisuća lokacija, s 54 tisuće stambenih jedinica u koje je ukupno uloženo oko 4,230 milijarde eura, od čega se na zagrebački potres odnosi 2,5 milijarde, a na petrinjski 1,7 milijarda eura.

Na području Zagreba izgrađeno je 45 obiteljskih kuća, a trenutno je u izgradnji njih 48. Kad se i to napravi, završit će se izgradnja obiteljskih kuća na području zagrebačkog potresa. Cjelokupna obnova nakon oba potresa bit će gotova do 2030. godine, istaknuo je Bačić.