Ministar Paladina: 'Ostvarili smo dio ciljeva obnove od potresa. Zadovoljan sam'

Obnova potresom pogođenih područja ide puževim koracima, ali nadležni je ministar Ivan Paladina ipak zadovoljan s nečim. Kako je rekao u emisiji Hrvatskog radija A sada Vlada, zadao si je pet ciljeva, od kojih je neka već ispunio.

U posljednjih šest mjeseci predstavio je aktivnosti koje je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine trebalo provesti kako bi se ubrzao proces obnove. Kako je rekao ministar, dva od pet tih ciljeva odnosila su se na razdoblje od šest mjeseci, a ostala tri na godinu dana.

- Jedan od ta dva cilja smo ostvarili u potpunosti jer smo do početka jeseni pokrenuli konstrukciju obnovu i gradnji zamjenskih objekata na više od 200 gradilišta. Imamo između 200 i 300 gradilišta na kojima se obnavljaju ili grade nove zamjenske obiteljske kuće. Jedan dio je na području zagrebačkog potresa, oko 40-ak, i tu je prvih devet završenih obnovljenih obiteljskih kuća i stambenih gradnja. Imamo i 80-ak gradnji zamjenskih kuća na području Banovine gdje su 4 završene. Također se gradi novih 16 višestambenih zgrada s više od 200 stanova na području Banovine te stotinjak javnih objekata koji su započeli konstrukciju obnovu pretežito financiranih iz Fonda solidarnosti - pohvalio se ministar.

Ipak, drugi cilj koji si je zadao nije uspio ispuniti. Plan je bio da se započnu sve vrste obnova na svim područjima, što uključuje i gradnju zamjenskih objekata i konstrukcijsku obnovu, kao i modele novčane pomoći kroz tzv. samoobnovu te organiziranu obnovu. Na nekim područjima to još uvijek nije ni započelo.

- Primjerice nije započela gradnja zamjenskih obiteljskih kuća na području zagrebačkog potresa, odnosno ono što radi Fond za obnovu. Tu mogu reći da je Fond raspisao natječaje za projektiranje i izvođenje svih 185 kuća za koje se očekuje da trebaju biti izgrađene na području grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije. Ponude su otvorene i u evaluiranju su i očekujem da će do kraja mjeseca projektiranja i biti ugovorena, a izvođenje do sredine studenog biti ugovoreni izvođači. Onda od 12 mjeseca možemo očekivati uvođenje u posao kako projekti budu stizali - rekao je Paladina.

Dodao je da očekuje da će na proljeće i početak ljeta započeti gradnja gotovo svih zamjenskih kuća.

- Koordiniramo aktivnosti između ministarstva i provedbenih tijela. Svaki tjedan imamo koordinacije kako bi provedbena tijela nabavu i izvođenje obnove grupirati na geografskim cjelinama. To se nije radilo prije šest mjeseci, a sada se radi - istaknuo je.

Na pitanje koliko još ljudi čeka dom u privremenom smještaju, odgovorio je kako se radi o 500-tinjak ljudi kada je riječ o kontejnerskim naseljima i hotelskom smještaju u Areni. Osim toga, još uvijek je preko 1500 ljudi u kontejnerima koji žive uz svoj srušeni dom. Kada će to biti riješeno i kad će oni dobiti dom, rekao je kako je teško to reći jer se radi o zaista velikom broju objekata i velikoj šteti.

Novi sustav samoobnove

Moguće je sada dobiti predujam za izradu projekata i za 30% izvođenja tih projekata. Radovi se mogu započeti bez vlastitih sredstava te onda po svakoj situaciji zatražiti naknadu sredstava od države. Paladina je u tom kontekstu dodao da je omogućena naknadna operativnog troška, za obiteljske kuće 20 do 25 tisuća kuna, a za višestambene zgrade od 40 do 80 tisuća kuna. To je, kako je rekao, naknada vlasnicima kuća za njihovo utrošeno vrijeme oko odrađivanja jednog dijela obnove.

- Mislim da je to jako dobar model koji vlasnicima daje priliku da uz svoj angažman, kao i angažman Ministarstva i Fonda za obnovu ili Središnji državni model da se brže dođe do obnove. Obradili smo oko 80% zahtjeva za novčanu pomoć za nekonstrukcijske elemente na području Zagreba, 40% svih zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu. Cilj nam je u iduća 2-3 mjeseca obraditi sve zahtjeve za svu samoobnovu čime bi vrlo brzo, ako bi se netko od korisnika odluči promijeniti svoj zahtjev iz organizirane obnove u samoobnovu, vrlo brzo mogao započeti s radovima - rekao je Paladina.

Naglasio je da se Sredstva iz Fonda solidarnosti isključivo se mogu koristiti za obnovu javnih objekata, a ne za privatne.

- U ovom trenutku smo na 1,5 i 2 ,milijarde kuna realiziranih, a na raspolaganju je 7,5 milijardi kuna, Rok za prihvatljivost troškova je do 30. lipnja 2023., a onda imamo još šest mjeseci z pripremu dokumentacije. Imamo ugovorenih preko 1000 projekata i operacija i svi smo maksimalno posvećeni tom procesu - objasnio je.

