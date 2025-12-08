Ministar Piletić: Vlada će uskoro donijeti novi Nacionalni plan suzbijanja nasilja nad ženama

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić najavio je u ponedjeljak, u svjetlu novih slučajeva femicida u posljednjih nekoliko dana, da će Vlada uskoro donijeti novi Nacionalni plan za suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Novi plan bio je na javnom savjetovanju, a niz komentara koji su tamo napisani je uvaženo. Nakon što prođe čitanje u ostalim resorima, uskoro će biti usvojen na sjednici Vlade s prevencijom i konkretnijom podrškom žrtvama nasilja, koju smo očitovali u svim našim zakonskim aktima, kako u Zakonu o socijalnoj skrbi i Obiteljskom zakonu, tako i u uputama stručnjacima na terenu, rekao je Piletić. Ministar, koji sudjeluje na proslavi Dana Pleternice, istaknuo je kako je za provedbu plana osigurano 32 milijuna eura.

Najbolji način da se tragični slučajevi više ne događaju je edukacija, zbog čega su u suradnji s Akademijom socijalne skrbi i Autonomnom ženskom kućom organizirali niz edukacija za stručnjake koji se suočavaju sa žrtvama nasilja.

Na poruke Ženske mreže da je za ovogodišnjih 18 femicida odgovorna Vlada jer nije zakonski zaštitila žene od rodno uvjetovanog nasilja, Piletić je odgovorio kako je Vlada poslala jasnu poruku da niti jedna vrsta nasilja nije opravdana.

Pokretanje videa... 01:02 Detalji užasa u Rijeci: Mladić je izbo djevojku pa htio ubiti sebe! Susjedi u šoku: 'Čula se galama' | Video: 24sata/pixsell

Vlada provodi čitav niz politika i u dogovoru sa civilnim društvom jača mrežu podrške i putem financijskih sredstava kojima financira rad savjetovališta i skloništa za žrtve nasilja koja su izgrađena u svakoj županiji.

"Naši strateški dokumenti definiraju tri predmeta djelovanja. Prvo je prevencija tamo gdje se nasilje pojavljuje, gdje želimo poslati jasnu poruku da čitav niz stručnjaka u odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi i zdravstvenom mora raditi na prevenciji nasilničkog ponašanja. Zbog toga rade i međuresorni timovi, zbog toga imamo koordinacije na županijskoj razini", kaže Piletić.

U 20 centara za starije uloženo 170 milijuna eura

Proslava Dana grada Pleternice započela je polaganjem vijenaca kod Spomen obilježja hrvatskim braniteljima i polaganjem kamena temeljca za Centar za starije osobe Pleternica. Piletić je istaknuo kako je to dio mozaika od 20 novih centara za starije koji niču gotovo u svim županijama.

"Rezultat je to vladinog javnog poziva, gdje je ugovoreno 18 centara kojima su osnivači županije, gradovi i općine, te dva još kojima je osnivač Ministarstvo rada. Gotovo 2000 novih smještajnih jedinica, gotovo 5000 izvaninstitucijskih usluga, kao što su pomoć u kući, poludnevni boravak i obilazak ljudi", rekao je.

Ukupna investicija u 20 centara iznosi 170 milijuna eura iz različitih izvora financiranja, kako onih europskih tako i nacionalnih i lokalnih proračuna.

Kako bi se širili kapaciteti, ne samo za starije i nemoćne, nego i za osobe sa invaliditetom i osobe oboljele od Alzheimera, Vlada je odlučila u drugom dijelu 2026. godine raspisati još jedan krug poziva.

Piletić je komentirao da je Pleternica svima koji malo bolje poznaju Slavoniju "svjetionik kako se može kad postoji dobar tim i kada se ima volje lobirati za svoje projekte", a svaki dio Slavonije može dobiti kvalitetnu društvenu, poduzetničku i komunalnu infrastrukturu.