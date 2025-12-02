Ministar potvrdio: Kina odobrila uvoz španjolske svinjetine

Madrid je u petak preventivno obustavio isporuke svinjetine u Kinu, očekujući potvrdu kineskog protokola koji predviđa zabranu uvoza samo iz regija s utvrđenim slučajevima zaraze.

Na kineskom tržištu završi 42 posto španjolskog izvoza svinjetine izvan Europske unije.

Španjolska je vodeći proizvođač svinjetine u EU, ispred Njemačke, s otprilike četvrtinom ukupne proizvodnje Unije i godišnjim izvozom u vrijednosti oko 3,5 milijardi eura.

Vlasti su u petak potvrdile da su dvije uginule divlje svinje na području Bellaterre, u zaleđu Barcelone, bile pozitivne na afričku svinjsku kugu i uspostavile su zonu isključenja promjera šest kilometara, te ograničile rad i prodaju farmama u promjeru od 20 kilometara.

Katalonske vlasti rasporedile su na tom području 400 policajaca, a u ponedjeljak je stiglo i 117 pripadnika vojne jedinice za hitne slučajeve koji će koristiti dronove za lociranje i uklanjanje potencijalno zaraženih životinja.

"Cilj nam je ograničiti zonu i izbjeći širenje zaraze u druge regije", rekao je ministar poljoprivrede Luis Planas novinarima u ponedjeljak navečer nakon sastanka s predstavnicima sektora.

Afrička svinjska kuga nije opasna za ljude, ali se brzo širi među domaćim i divljim svinjama i predstavlja značajan ekonomski rizik za Španjolsku.

Zaraženo područje nalazi se u blizini autoceste koja spada među glavne poveznice između Španjolske i Francuske pa se nagađa da je virus možda stigao iz udaljenijih dijelova Europe, uz argument da zaraza nije utvrđena ni u Kataloniji ni u susjednoj Francuskoj.

Glasnogovornik Europske komisije rekao je da neće komentirati izvor epidemije dok ne budu poznati rezultati testova sekvenciranja. Dodao je da će tim veterinara EU-a posjetiti područje tijekom ovog tjedna kako bi proveo istraživanje, ponudio savjete i pripremio izvješće s preporukama.

Španjolski ministar poljoprivrede rekao je u subotu da je oko trećine certifikata za izvoz svinjetine blokirano zbog epidemije, naglasivši da virus do sada nije potvrđen ni na jednoj farmi.

Afrička svinjska kuga nije zabilježena u Španjolskoj od 1994. godine, podsjeća Reuters.