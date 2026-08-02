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TROJE MRTVIH

Ministar Ružić o tragediji u Zagorju: 'Nije bilo postupanja socijalne skrbi prema obitelji'

Piše HINA,
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Ministar Ružić o tragediji u Zagorju: 'Nije bilo postupanja socijalne skrbi prema obitelji'
Foto: Zagorje.com
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U požaru obiteljske kuće koji je u subotu izbio u Svetom Križu Začretju poginuli su 46-godišnji hrvatski državljanin i dvije maloljetne osobe, a očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić u nedjelju se osvrnuo na tragediju u Svetom Križu Začretju u kojoj su dan ranije smrtno stradale tri osobe, istaknuvši kako stradala obitelj nije bila u kontaktu sa sustavom socijalne skrbi.

"Obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Dosad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Moram izraziti zaista duboko žaljenje i iskazati također spremnost za pružanje pomoći majci i ostalim članovima uže obitelji", rekao je ministar Ružić u izjavi za medije na obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Uštici.

Stojimo na raspolaganju, naveo je, dodavši kako ne može sakriti svoju potresenost.

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U požaru obiteljske kuće koji je u subotu izbio u Svetom Križu Začretju poginuli su 46-godišnji hrvatski državljanin i dvije maloljetne osobe, a očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće.

Kako su izvijestili u nedjelju iz Policijske uprave krapinsko-zagorske, tijekom očevida, kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, policijski službenici i inspektorica za zaštitu od požara i eksplozija na katu obiteljske kuće pronašli su tijela dviju maloljetnih osoba i 46-godišnjeg muškarca. 

Očevidom je također utvrđeno da je u nekoliko prostorija kuće zapaljena vatra, koja je izazvala požar. 

Tijela stradalih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.

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