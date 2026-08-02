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TUGA U ZAGORJU

Otac namjerno izazvao požar? Psihijatri: Takvi su ekstremni slučajevi iznimno rijetki

Piše Helena Tkalčević,
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Otac namjerno izazvao požar? Psihijatri: Takvi su ekstremni slučajevi iznimno rijetki
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storyeditor/2026-08-01/PXL_010826_156062555.jpg | Foto: MArko Prpić/PIXSELL
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Požar u kući u Svetom Križu Začretju je podmetnut. Pronađena su tijela djece i oca. Stručnjaci: 'Moguće da postoji i određena psihopatologija'

Kako kriminalističko istraživanje o uzrocima požara i smrtnog ishoda muškarca (46) i dvoje maloljetne djece u Svetom Križu Začretju ide dalje, čini se da je sve više indicija koje upućuju na zaključak da je riječ o dvostrukom ubojstvu i samoubojstvu. No, službene potvrde da je doista tako još nema.

Psihijatri s kojima smo razgovarali, općenito govoreći, kazali su nam kako su takvi slučajevi, ako se doista potvrdi da je riječ o ubojstvu vlastite djece i samoubojstvu, iznimno rijetki.

- Ako bi to bilo iz osvete, ljubomore, radilo bi se o poništavanju, negaciji kompletnog života počinitelja kao izraz njegovog dubokog očaja i nemoći da se nosi s, njemu naizgled, bezizlaznom situacijom. Naravno, moguće je i da postoji određena psihopatologija. Nema dovoljno podataka kako bi se mogli izvući neki zaključci - smatraju.

STRAVA U SV. KRIŽU ZAČRETJU Otac ubio dvoje djece i sebe? Požar u kući podmetnut je na nekoliko mjesta istovremeno
Otac ubio dvoje djece i sebe? Požar u kući podmetnut je na nekoliko mjesta istovremeno

Krapinsko-zagorska policija je nakon završenog očevida zaključila da je požar podmetnut.

- Prilikom očevida policijskih službenika i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, a kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba, na katu obiteljske kuće u Svetom Križu Začretje pronađena su mrtva tijela dvije maloljetne osobe te mrtvo tijelo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina. Također je utvrđeno kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar - priopćila je PU krapinsko-zagorska. Dodaju da su mrtva tijela prevezena u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanja točnog uzroka smrti. Dok se čekaju rezultati obdukcije i naloženih analiza, istražitelji će, doznaje se, analizirati i komunikaciju 46-godišnjaka putem društvenih mreža.

Naime, muškarac je prije događaja ostavio uznemirujuću poruku. Uvid u njezin sadržaj, koji nećemo prenositi, ukazuje na mogućnost da je mogao nauditi djeci i sebi. Kako neslužbeno doznajemo, istražitelji u kući nisu pronašli vatreno oružje. Ipak, već od početka očevida bilo je određenih tragova koji su upućivali upravo na crni scenarij da je moguće kako je muškarac skrivio svoju i smrt svoje djece. Gorio je cijeli kat gdje su se nalazili otac i dvoje maloljetne djece, a još nije jasno što je prouzročilo detonaciju koju su osjetili susjedi.

KUĆA UŽASA U ZAGORJU Otac na mrežama najavio crni scenarij?! Troje mrtvih u požaru, on ostavio uznemirujuću poruku
Otac na mrežama najavio crni scenarij?! Troje mrtvih u požaru, on ostavio uznemirujuću poruku

Iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su za RTL Danas da obitelj nije bila pod tretmanom Zavoda za socijalni rad. Kazali su da Zavod nije u ovom slučaju poduzimao nikakve mjere obiteljsko-pravne zaštite. Isto tako, iz policije su dobili informaciju da ni policija nije imala nikakva postupanja. Iz Zavoda su poručili da će majci stradale djece pružiti svu pomoć - psihološku i materijalnu.

Mještani Svetog Križa Začretja u šoku su i potreseni događajem. Još u subotu su rijetki željeli bilo što komentirati. Užasavala ih je i sama pomisao da bi netko mogao nauditi vlastitoj djeci. Četveročlanu obitelj nisu dobro poznavali jer su, kazali su nam, doselili u mjesto prije nekoliko godina nakon što su tamo kupili kuću.

- Znam da su je uređivali, napravili su izolaciju, stolariju. Muškarac je, koliko sam čula, radio u Njemačkoj. Znam da su imali dvoje djece, curicu i dečka - kazala je šokirana susjeda i dodala da je dječak bio na pragu punoljetnosti, a curica je taman završila osnovnu školu. Majka je, piše Zagorje.com, u vrijeme događaja bila na poslu. Čim je čula za požar pohrlila je kući. Nakon što je doznala što se dogodilo, slomila se.

Zbog ove tragedije koja je pogodila ne samo Zagorje, nego i cijelu Hrvatsku, načelnik općine Sveti Križ Začretje Marko Kos najavio je da će općina proglasiti dan žalosti čim budu znali datum ispraćaja. 

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Otac ubio dvoje djece i sebe? Požar u kući podmetnut je na nekoliko mjesta istovremeno
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