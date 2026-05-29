NAJAVILI I PROSVJED

Ministar Tonči Glavina malim iznajmljivačima o većem porezu: 'Odradite koji dan više'

Piše Ivan Jukić,
Zagreb: Tonči Glavina nakon Vlade dao je izjavu za medije | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Najavljeno povećanje paušalnog poreza za dio privatnih iznajmljivača komentirao je i ministar turizma Tonči Glavina kazavši kako trošak mogu nadoknaditi s "danom više rada". Nezadovoljni iznajmljivači su najavili i prosvjede, prenosi net.hr.

- Od 556 jedinica lokalne samouprave, dakle gradova i općina u Hrvatskoj, u njih 461 neće biti nikakve promjene. S obzirom na to da gradovi i općine sami donose odluku o visini poreznog paušala, mi smo ovim korekcijama samo promijenili donji prag u dvije najrazvijenije skupine indeksa razvijenosti - poručio je.

Ministar je naglasio da je prednost paušalnog poreza to što je fiksan na godišnjoj razini te je ponudio rješenje za pokrivanje troška.

- Taj se dio vrlo jednostavno može na određeni način zaobići tako da jednostavno odradite koji dan više. S obzirom na to da mi itekako rastemo svake godine i u turističkoj predsezoni i u turističkoj posezoni, ako nekome imamo povećanje od 50 eura po jednom krevetu, to doslovno znači da morate raditi samo jedan dan više - rekao je Glavina. Na kraju je poručio kako ne smatra da će ove izmjene imati ikakav utjecaj na aktualnu turističku sezonu.

Podsjetimo, prema Vladinom paketu, minimalni paušalni porez po krevetu u najrazvijenijim turističkim sredinama, koje spadaju u prvu skupinu, povećava se sa 100 na 150 eura. U općinama i gradovima iz druge skupine, minimalni iznos se podiže sa 70 na 100 eura. Ministar Glavina je istaknuo da ove porezne izmjene stupaju na snagu tek iduće godine i da se ne odnose na većinu.

