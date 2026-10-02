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POTPORA

Ministar Vlajčić: 'Država će ustrajati na sanaciji otpada u Lici. Stat će uz poljoprivrednike'

Piše HINA,
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Ministar Vlajčić: 'Država će ustrajati na sanaciji otpada u Lici. Stat će uz poljoprivrednike'
Zagreb: Predstavljanje dva prijedloga programa i šest prijedloga pravilnika prije procedure javnog savjetovanja | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Ministar David Vlajčić najavio je tijekom posjeta manifestaciji „Jesen u Lici” da će država nastaviti s aktivnostima sanacije otpada u Lici, uz podršku poljoprivrednicima i promociju njihovih proizvoda.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u petak je izjavio da će država ustrajati na sanaciji otpada u Gospiću te da Lika ne smije biti definirana problemom ilegalnog otpada.

Vlajčić je u svojstvu izaslanika predsjednika Vlade Andreja Plenkovića posjetio 28. manifestaciju „Jesen u Lici”, koja se od 2. do 4. listopada održava u Gospiću, izvijestili su iz Ministarstva.

"Država će ustrajati na sanaciji otpada i odgovornosti za ugrožavanje okoliša, ali i stati uz ličke poljoprivrednike, zaštititi ugled njihovih kvalitetnih i sigurnih proizvoda te ulagati u mlade i budućnost Like", poručio je tom prigodom Vlajčić.

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U priopćenju Ministarstvo dodaje da kontinuirano pruža potporu poljoprivrednicima, ruralnim zajednicama i jedinicama lokalne samouprave na području Ličko-senjske županije te da je kroz Program ruralnog razvoja RH 2014. - 2022. te Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. obuhvaćeno je ukupno 34.896 ugovora i odluka, ukupne vrijednosti veće od 265,4 milijuna eura.

Ovogodišnja manifestacija "Jesen u Lici" okuplja više od 350 proizvođača, obrtnika i poduzetnika iz Hrvatske i inozemstva koji predstavljaju izvorne i tradicionalne proizvode poput ličkog sira škripavca, ličkog krumpira i janjetine te baštinu krajeva iz kojih dolaze.

Manifestacija se održava u organizaciji Ličko-senjske županije, u suradnji s Gradom Gospićem i partnerima, pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Hrvatskog sabora.

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