Ministar Vlajčić: Ne isključujem specijalni rat protiv Hrvatske

Ministar poljoprivrede David Vlajčić, predsjednik Hrvatske veterinarske komore Ivan Zemljak, predsjednik Svinjogojske udruge Osječko-baranjske županije Goran Jančo i predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) Antun Golubović gostovali su sinoć u Otvorenom.

Govoreći o proboju ASK-a na veliku farmu u Slavoniji, ministar poljoprivrede David Vlajčić nije odbacio tvrdnje predsjednika DP-a Ivana Penave koji je aludirao da se radi o "specijalnom ratu protiv RH".

- U situaciji smo kada niti jednu opciju ne želimo isključiti. Radi se o tome da smo odlučno digli vođenje kriznog stožera na najvišu nacionalnu razinu. Uključena su sva relevantna ministarstva, glavni državni odvjetnik i glavni državni inspektor. Sve ćemo poduzeti da se situacija stavi pod kontrolu. Niti jednu opciju, pa ni specijalni rat ne želim isključiti, rekao je.

Ustvrdio je kako je "činjenica da smo prije dvije godine imali ovu situaciju, činjenica je da smo se oslobodili bolesti u određenom trenutku", a "početkom ove godine žarišta su bila u BiH i Srbiji".

- Moramo pojačano nadzirati granicu RH, punktove i ilegalne aktivnosti koje su veterinarski inspektori zatekli na terenu. Krajnje je vrijeme da se s ovim pozabavimo kako treba. Izvanredno je stanje i izvanredno ćemo se ponašati, kazao je.

Ivan Zemljak, predsjednik Hrvatske veterinarske komore naglasio je i da je virus izuzetno otporan, a osvrnuo se i na izvješća o tome kako su tijekom 2023. godine brojni uzgajivači/prodavači masovno klali svinje i zamrzavali meso.

- Zamrzavanje ne ubija virus, može opstati više godina u smrznutom mesu. Isto tako i sa suhomesnatim proizvodima. Dimljenje i sušenje ne ubijaju virus, a virus u osušenoj krvi može preživjeti više tjedana, kazao je.

Kako je pojasnio, virus se najčešće prenosi mehanički, preko muha, a puno teže preko komaraca.

Goran Jančo, predsjednik Svinjogojske udruge Osječko-baranjske županije, na svojoj farmi uzgaja 2650 svinja svih kategorija te je objasnio kakve biosigurnosne mjere provode.

- Sve imamo, zatvoren ciklus, nedaleko od Đakova. Poduzimamo iste mjere koje smo poduzeli 2012. godine kada smo otvorili. Dezinficiramo, bilo je nekoliko kamiona koji su bili prljavi. Neki su nam se smijali, ali pod cijenu neisporuke robe - nismo ih puštali na farmu. Pustili bismo ih tek nakon dezinfekcije, rekao je.

Kako je pojasnio, njihovi radnici ne smiju držati svinje u svojim kućanstvima, ne smiju ići u lov, niti ulaziti u druga gospodarstva. Ipak, farma Sokolovac - gdje je počela eutanazija 10 tisuća svinja - razlikuje se od njegove.

- Tamo nema krmača, to je tovna farma koja nije za reprodukciju. Tamo se tovni ciklus završava, dodao je te naglasio da je iznimno važno zadržati krmače kako bi se stočni fond mogao obnoviti, kazao je.

- Danima razmišljam o tome kako je moguće da virus uđe na takvu farmu. Biosigurnosne mjere su snažne, dodao je.