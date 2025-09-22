Zaposlenici se skidaju do gola, ne smiju unijeti mobitel, imati naočale, ići u lov i na kolinje...

Još se ne zna uzrok i kako se Afrička svinjska kuga probila na farmu Belja koja je sada u vlasništvu Podravke. Eutanazija skoro 10.000 svinja je počela danas uz visoke mjere zaštite.

Belje smo pitali i koje su postojeće mjere primjenjivali i čega su se zaposlenici morali pridržavati. Popis ograničenja za zaposlene je zaista rigorozan, a odnosi se i na njihov privatni život. Na farmi Sokolovac je radi oko 12 zaposlenih.

Postojeće bio-sigurnosne mjere na svim našim farmama pripadaju u kategoriji najviših bio-sigurnosnih mjera u Republici Hrvatskoj i uključuju planove bio-sigurnosti za svaku farmu pojedinačno, odgovaraju iz Belja, pa nabrajaju mjere:

-Prilikom ulaska u farmu je zabranjeno unošenje mobitela, aparata, strojeva, hrane i tekućine.

-Svi aparati, koji su eventualno potrebni u objektima, dezinficiraju se UV zrakama prilikom ulaska.

-Djelatnici farme ne smiju posjedovati svinje, živjeti u domaćinstvu koje se bavi uzgojem svinja, sudjelovati u lovu, sudjelovati na kolinjima i o tome daju pisanu izjavu.

-Prilikom ulaska, sva odjeća, uključujući rublje i čarape, skida se i ostavlja u ormaru. Obavezno je tuširanje i pranje kose.

- Osobe koje koriste naočale, ukosnice ili slično, iste ostavljaju u ormarima ili ih obavezno tuširaju ili ih predaju na dezinfekciju.

- Za brisanje i sušenje koriste se pripremljeni ručnici na farmi.

-Nakon tuširanja oblači se čisto rublje, radno odijelo, čarape, majice i gumene čizme koje čekaju na farmi i koriste se isključivo tijekom rada.

- Osim zaposlenika, ulazak na farmu je dozvoljen i za dostavu hrane i materijala po istim procedurama kao što je to propisano za zaposlenike, a sav materijal koji dolazi na farmu podvrgava se sterilizaciji u komori za dezinfekciju.

Nakon što se virus ipak probio, uvedene su dodatne mjere.

- izmjene u organizaciji rada zaposlenika kako bi se spriječili kontakti između djelatnika s različitih farmi.

- produžene pauze za kamione koji dostavljaju hranu na farme