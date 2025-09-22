Obavijesti

News

Komentari 12
NEVJEROJATNE MJERE PROTIV KUGE

Zaposlenici se skidaju do gola, ne smiju unijeti mobitel, imati naočale, ići u lov i na kolinje...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Zaposlenici se skidaju do gola, ne smiju unijeti mobitel, imati naočale, ići u lov i na kolinje...
51
Foto: PIXSELL/

Belje nam je poslalo mjere kojih su se radnici morali pridržavati na farmi i zaista su rigorozne. Zaposlenici ne smiju imati svinje, ne smiju unijeti nikakvu hranu, oblače nakon tuširanja na farmi čak i novo rublje i čarape

Još se ne zna uzrok i kako se Afrička svinjska kuga probila na farmu Belja koja je sada u vlasništvu Podravke. Eutanazija skoro 10.000 svinja je počela danas uz visoke mjere zaštite.

Belje smo pitali i koje su postojeće mjere primjenjivali i čega su se zaposlenici morali pridržavati. Popis ograničenja za zaposlene je zaista rigorozan, a odnosi se i na njihov privatni život. Na farmi Sokolovac je radi oko 12 zaposlenih. 

Postojeće bio-sigurnosne mjere na svim našim farmama pripadaju u kategoriji najviših bio-sigurnosnih mjera u Republici Hrvatskoj i uključuju planove bio-sigurnosti za svaku farmu pojedinačno, odgovaraju iz Belja, pa nabrajaju mjere: 

-Prilikom ulaska u farmu je zabranjeno unošenje mobitela, aparata, strojeva, hrane i tekućine.

-Svi aparati, koji su eventualno potrebni u objektima, dezinficiraju se UV zrakama prilikom ulaska.

-Djelatnici farme ne smiju posjedovati svinje, živjeti u domaćinstvu koje se bavi uzgojem svinja, sudjelovati u lovu, sudjelovati na kolinjima i o tome daju pisanu izjavu.

-Prilikom ulaska, sva odjeća, uključujući rublje i čarape, skida se i ostavlja u ormaru. Obavezno je tuširanje i pranje kose.

- Osobe koje koriste naočale, ukosnice ili slično, iste ostavljaju u ormarima ili ih obavezno tuširaju ili ih predaju na dezinfekciju.

- Za brisanje i sušenje koriste se pripremljeni ručnici na farmi.

-Nakon tuširanja oblači se čisto rublje, radno odijelo, čarape, majice i gumene čizme koje čekaju na farmi i koriste se isključivo tijekom rada.

- Osim zaposlenika, ulazak na farmu je dozvoljen i za dostavu hrane i materijala po istim procedurama kao što je to propisano za zaposlenike, a sav materijal koji dolazi na farmu podvrgava se sterilizaciji u komori za dezinfekciju.

Nakon što se virus ipak probio, uvedene su dodatne mjere. 

- izmjene u organizaciji rada zaposlenika kako bi se spriječili kontakti između djelatnika s različitih farmi.

- produžene pauze za kamione koji dostavljaju hranu na farme

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...
DRUGA STRANA MEDALJE

Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...

Lukač koji spori nalaz salmonele i tvrdi da mu podmeće uvozni lobi je jedan od najvećih uvoznika jaja. Nesilice i jaja također ne mora uništiti, nego ih može preraditi i prodati, a uz to mu država daje milijunsku odštetu
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'
STRAVA

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'

Ličko-senjska policija dojavu o naletu na životinju dobila je malo iza ponoći. Ondje su već došli vatrogasci HAC-a, no životinja je uginula
Misterij ubojstva Zeca: Bili su uvjereni da su izveli savršeni zločin. Evo što ih je odalo...
UBOJSTVO TONYJA GERARDA

Misterij ubojstva Zeca: Bili su uvjereni da su izveli savršeni zločin. Evo što ih je odalo...

Dubrovčanina (58) ubili su kako bi prodali njegov lokal u Dubrovniku. Za njegovu smrt sudi se bračnom paru iz Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025