Ministar Vlajčić: Potvrđen slučaj afričke svinjske kuge u Dalju

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je u srijedu kako je osim prethodno potvrđenih slučajeva u mjestima Mece, Lug i Bijelo Brdo, novi slučaj afričke svinjske kuge (ASK) u Osječko-baranjskoj županiji potvrđen i u Dalju. Na konferenciji za novinare Vlajčić je izvijestio kako je evidentirano pet pozitivnih divljih svinja na virus ASK-a: jedna u Kopačkom ritu i četiri u lovištu Podunavlje-Podravlje, te da je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije odobrilo odstrel divljih svinja u Parku prirode Kopački rit.

Istaknuo je kako Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i ovlašteni veterinari pripremaju reviziju svih gospodarstava i biosigurnosnih mjera, kako bi se idućih nekoliko tjedana obavila godišnja revizija u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Odgoda manifestacija?

Upitan što će biti s kulturnim manifestacijama koje se u idućem razdoblju planiraju na području zahvaćenom ASK-om, Vlajčić je kazao kako se otvorilo pitanje održavanja vinskog maratona u baranjskom Zmajevcu te utrke u Kopačkom ritu i još nekoliko manifestacija.

Apelirali smo na načelnike i gradonačelnike da neke manifestacije odgode i prenesu javnosti poruku da su takvi potezi opravdani, a mi ćemo našim naredbama o suzbijanju ASK-a razmišljati u smjeru da u zonama nadziranja i zaštite privremeno obustavimo manifestacije koje mogu pridonijeti širenju rizika od ASK, rekao je Vlajčić.

Zamoljen da komentira prozivke na svoj rad i teze o specijalnom ratu iz redova SDSS-a te SDP-ova Ranka Ostojića, Vlajčić je odgovorio kako bi po pitanju specijalnog rata, Ostojića podsjetio na poljudsku svastiku. Smatra kako je to bio specijalni rat protiv hrvatske nogometne reprezentacije, a da, iako je Ostojić tada bio ministar unutarnjih poslova, do danas ne znamo tko je pokušao diskreditirati reprezentaciju.

"Što se tiče SDSS-a, danas je na koordinaciji s čelnicima jedinica lokalne samouprave bila načelnica općine Jagodnjak Danijela Mlinarević i imali smo pokušaj kompletnog relativiziranja situacije s biosigurnosnim uvjetima te ilegalnim aktivnostima, a sama najuža obitelj načelnice imala je dva ilegalna gospodarstva od kojih jedno s neprijavljenim svinjama", rekao je Vlajčić.

"To je ta linija SDSS-a koja pokušava prikriti ilegalne radnje. Od zaraženih gospodarstava u Jagodnjaku, gotovo je polovica zatečena u ilegalnim aktivnostima ili nepoštivanju biosigurnosnih mjera", dodao je.

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić izvijestio je kako je do sada na farmi Belja Sokolovac u Baranji eutanazirano oko dvije tisuće od 9.829 svinja te da se postupak odvija odvija planiranom dinamikom.

Što se tiče nadzora u Svetom Đurđu, gdje se ASK također pojavio, od 12 nadzora u 11 je ustanovljeno nepoštivanje biosigurnosnih mjera, dodao je Mikulić.

Na upit za komentar tvrdnji saborskog zastupnika DP-a Stipe Mlinarića kako je svojedobno izjavio da su nelegalne svinje u mjestu Jagodnjak došle iz Srbije ili Republike Srpske , Mikulić je kazao kako obično zna što izjavljuje, pa predlaže da oni koji tvrde da je nešto izjavio pregledaju snimke.

"Ja to nikada nisam govorio, niti to tvrdio, ne želim da me se uvlači u bilo kakve političke priče, jer ovdje sam kako bismo suzbili virus ASK-a", odgovorio je Mikulić.