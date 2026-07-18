Ministar Vlajčić: 'Situacija s afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj je vrlo ozbiljna...'

Na izvanrednoj konferenciji za medije ministar David Vlajčić rekao je kako je situacija s afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj vrlo ozbiljna, javlja HRT.

S današnjim danom, potvrdio je ministar, u Hrvatskoj je 89 izbijanja afričke svinjske kuge. Od toga broja je 44 slučaj u Osječko-baranjskoj županiji, a 45 u Virovitičko-podravskoj.

- Samo jučer je bilo 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu je bilo 18 novih izbijanja. Trećina od broja 89, bila je u svega posljednjih nekoliko dana - dodao je ministar.

Broj usmrćenih životinja još je relativno malen - 2822 eutanazirane svinje u borbi protiv bolesti, rekao je Vlajčić i dodao da taj broj ubrzo može biti bitno veći ako situacija bude ovakva kakva je danas.