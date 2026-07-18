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SAMO JUČER 12 NOVIH IZBIJANJA!

Ministar Vlajčić: 'Situacija s afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj je vrlo ozbiljna...'

Piše Luka Safundžić,
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Ministar Vlajčić: 'Situacija s afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj je vrlo ozbiljna...'
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Samo jučer je bilo 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu je bilo 18 novih izbijanja, rekao je ministar...

Na izvanrednoj konferenciji za medije ministar David Vlajčić rekao je kako je situacija s afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj vrlo ozbiljna, javlja HRT.

S današnjim danom, potvrdio je ministar, u Hrvatskoj je 89 izbijanja afričke svinjske kuge. Od toga broja je 44 slučaj u Osječko-baranjskoj županiji, a 45 u Virovitičko-podravskoj.

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- Samo jučer je bilo 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu je bilo 18 novih izbijanja. Trećina od broja 89, bila je u svega posljednjih nekoliko dana - dodao je ministar. 

Broj usmrćenih životinja još je relativno malen - 2822 eutanazirane svinje u borbi protiv bolesti, rekao je Vlajčić i dodao da taj broj ubrzo može biti bitno veći ako situacija bude ovakva kakva je danas.

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Komentari 12
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