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OPASNA BOLEST

Ministar David Vlajčić sazvao izvanrednu pressicu: Ponovno prijeti afrička svinjska kuga?

Piše Luka Safundžić,
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Ministar David Vlajčić sazvao izvanrednu pressicu: Ponovno prijeti afrička svinjska kuga?
Zagreb: David Vlajčić predstavio je program potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Za sutra ujutro ministar Vlajčić najavio je izvanrednu konferenciju za medije, na kojoj će govoriti o stanje vezano uz afričku svinjsku kugu...

David Vlajčić, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva najavio je izvanrednu konferenciju za medije u subotu u Vukovaru. Tema konferencije će biti, kako je najavljeno, trenutno stanje vezano uz afričku svinjsku kugu, pregled epidemiološke situacije, mjere sprječavanja daljnjeg širenja bolesti te aktivnosti usmjerene na zaštitu domaće svinjogojske proizvodnje.

Prema posljednjim objavljenim podacima na stranici Ministarstva poljoprivrede, zaključno s 15. srpnjem 2026. godine, u Republici Hrvatskoj potvrđeno je 75 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje, od čega 36 u Osječko-baranjskoj i 39 u Virovitičko-podravskoj županiji. 

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- U populaciji divljih svinja tijekom 2026. godine potvrđena su 183 slučaja afričke svinjske kuge, što potvrđuje kontinuiranu cirkulaciju virusa na pogođenom području - objavili su ranije iz Ministarstva.

Također, doznajemo i kako je Ministarstvo danas donijelo novo Rješenje o određivanju zone zaštite i zone nadziranja zbog izbijanja Afričke svinjske kuge. 

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- Radi potvrde afričke svinjske kuge na objektu s držanim svinjama u naselju Lađanska, općina Našice u Osječko-baranjskoj županiji te u objektu s držanim svinjama u naselju Drenje, općini Kućancii Đakovački u Osječko-baranjskoj županiji provedena je revizija zone ograničenja te je zbog izmjena u veličini zone ograničenja bilo potrebno donijeti novo revidirano rješenje - navodi se u dokumentu koji je danas objavljen. 

Dodaje se i da je zbog povećanog rizika, načina držanja svinja i mogućih nepravilnosti u postupanju zona nadziranja proširena na naselja Borovik i Podgorje Bračevačko.

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