Ministarstvo o slučaju Dominica Pitre: 'Ne možemo komentirati niti poduzimati ikakve radnje'

Za manje od dva tjedna, Dominic Pitra navršit će 17 godina. Isti dan, kazneni progon dvojice liječnika optuženih da su nesavjesnim lječenjem uzrokovali njegovu sto postotnu invalidnost, otići će u konačnu zastaru. Iako je Inspekcija Ministarstva zdravstva zaključila da su Predrag Đurić, privatni ginekolog koji Jasmini Križančić Pitri nije smio voditi porod, i Ivo Balenović, ginekolog koji je taj dan bio dežuran, krivi za Dominicovu dijagnozu hipoksično-ishemijske encefalopatije.

U prvom postupku Đurić je nepravomoćno osuđen na godinu i pol zatvora i pet godina zabrane obavljanja ginekološke djelatnosti. Balenović na tri mjeseca zatvora koja su preinačena u uvjetnu u trajanju od godine dana. Svi su se žalili, pa i državno odvjetništvo koje je tražilo strože kazne i ponovni postupak protiv Balenovića. U drugom postupku, uvodi se sumnja da je za Dominicovo stanje kriv PEHO sindrom. Slučajevi u kojima Inspekcija Ministarstva zdravstva izravno krivi liječnike su jako rijetki, a još je rjeđe da se njihov nalaz na sudu dovodi u pitanje. Pitali smo Ministarstvo zdravstva stoje li iza svoje Inspekcije.

- Nastavno na Vaše pitanje vezano uz slučaj pacijenta Dominica Pitre iz 2010. godine, Ministarstvo zdravstva može potvrditi kako je riječ o sudskom predmetu koji još nije dobio svoj pravomoćni završetak. Slijedom navedenog, Ministarstvo zdravstva u tom predmetu ne može poduzimati nikakve radnje niti komentirati slučaj - odgovorili su.

Međutim, mogli su okončati sve nagodbom oko odštete. Pitrama je 2013. godine isplaćeno oko 147.000 eura akontacijske rate odštete, od ukupno 489.000 eura koliko bi trebali dobiti. Taj postupak je u mirovanju na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu dok ne završi kazneni.

- To je do okončanja spora financijska pomoć. Oni su time djelomično sve priznali. Ukupni odštetni zahtjev je podignut na 489.000 eura koji je prihvaćen od suda i od toga se odbija ovaj iznos i kamate. Paralelno se tu vodila i građanska parnica, međutim sudac nam je savjetovao 2022. godine da to stavimo u mirovanje jer nije okončan kazneni postupak, a troškovi su jako veliki. Od tih 147.000 eura, 25 posto je otišlo odvjetnicima, a ostatak je odšteta za psihičku štetu Jasmini, Tiji, Dominiku i meni - rekao je Vanja Pitra za 24sata.

Nakon toga, Pitre na tom sudu moraju dokazati da je Dominic invalid zbog liječničke pogreške, a hoće li se i tu preispitivati genetika, nije jasno. Pogotovo zbog nalaza Inspekcije i činjenice da dva laboratorija: talijanski i slovenski, nisu pronašli mutaciju gena koja bi pokazala PEHO sindrom. Međutim, jesu dvije nespecifične mutacije oko kojih se vodi rasprava.

Zbog genetskih vještačenja i uvođenja PEHO sindroma nasuprot nalaza Inspekcije i službene dijagnoze koju Dominic ima, drugi postupak traje već devet godina, i po svemu sudeći, nikad se neće saznati je li i tko kriv.

- Apsolutna zastara kaznenog progona u konkretnom predmetu nastupa 25. kolovoza 2024. - kažu s Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.