Ministarstvo obrazovanja: Isplata uskrsnica za gotovo 90 tisuća zaposlenih od 1. travnja

Isplata uskrsnica u iznosu od 100 eura za gotovo 90.000 zaposlenika škola, fakulteta i instituta počinje u srijedu, 1. travnja, a na što imaju pravo svi zaposlenici javnih službi temeljem Temeljnog kolektivnog ugovora, izvijestilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Godišnja nagrada za uskrsne blagdane u 2026. godini isplatit će se za više od 70.000 zaposlenika školskih ustanova, za više od 15.000 zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja i više od 2000 djelatnika u sustavu znanosti.

Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih podsjetili su da zaposlenicima u javnim službama pripada pravo na isplatu godišnje nagrade za uskrsne blagdane u visini od 100 eura, neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu.

Pravo na godišnju nagradu za uskrsne blagdane pripada svim zaposlenicima koji su na Uskrs prema Gregorijanskom kalendaru u radnom odnosu kod poslodavca, osim zaposlenicima kojima na taj dan prava i obveze iz rada ili u svezi s radom miruju, stoji u priopćenju.