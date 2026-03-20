Ministarstvo obrazovanja: Isplata uskrsnica za gotovo 90 tisuća zaposlenih od 1. travnja

Piše HINA,
Isplata uskrsnica u iznosu od 100 eura za gotovo 90.000 zaposlenika škola, fakulteta i instituta počinje u srijedu, 1. travnja, a na što imaju pravo svi zaposlenici javnih službi temeljem Temeljnog kolektivnog ugovora, izvijestilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Godišnja nagrada za uskrsne blagdane u 2026. godini isplatit će se za više od 70.000 zaposlenika školskih ustanova, za više od 15.000 zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja i više od 2000 djelatnika u sustavu znanosti. 

IZNOSI KAO I LANI Pogledajte kolike uskrsnice dijele državne tvrtke: Kreću se od 100 eura, a nekima bonovi
Pogledajte kolike uskrsnice dijele državne tvrtke: Kreću se od 100 eura, a nekima bonovi

Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih podsjetili su da zaposlenicima u javnim službama pripada pravo na isplatu godišnje nagrade za uskrsne blagdane u visini od 100 eura, neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu.

Pravo na godišnju nagradu za uskrsne blagdane pripada svim zaposlenicima koji su na Uskrs prema Gregorijanskom kalendaru u radnom odnosu kod poslodavca, osim zaposlenicima kojima na taj dan prava i obveze iz rada ili u svezi s radom miruju, stoji u priopćenju.

Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!
IZ MINUTE U MINUTU

Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!

Europska unija je u srijedu izrazila zabrinutost zbog izraelskih napada na Libanon i pozvala Izrael na prekid operacija te osudila Hezbolah za uvlačenje Libanona u rat
Thompsonova kći služi vojni rok u Požegi: 'Nema povlaštenih. Neprimjetna je. Uklopila se'
SUTRA PRISEGA

Thompsonova kći služi vojni rok u Požegi: 'Nema povlaštenih. Neprimjetna je. Uklopila se'

Od ukupno 800 ročnika, njih 446 prijavilo se dobrovoljno, dok je 352 muškaraca pozvano na služenje vojnog roka. Upravo među dobrovoljcima, uz još 81 ženu, nalazi se i Thompsonova kći
SORRY, NISMO GA VIDJELI Ovo je 'nevidljivi' F-35 koji su Iranci pogodili. Čudo je tehnologije
POVIJESNI TRENUTAK

SORRY, NISMO GA VIDJELI Ovo je 'nevidljivi' F-35 koji su Iranci pogodili. Čudo je tehnologije

Službenog naziva Lockheed Martin F-35 Lightning II, ovaj zrakoplov pete generacije predstavlja vrhunac moderne vojne tehnologije.

