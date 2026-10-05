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POTVRDIO VLAJČIĆ

Ministarstvo pod hakerskim napadom: 'Dobili smo uputu da ugasimo sva računala...'

Piše 24sata,
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Ministarstvo pod hakerskim napadom: 'Dobili smo uputu da ugasimo sva računala...'
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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'Ovog jutra su nas o svemu obavijestili', rekao je Vlajčić novinarima, koji su u zgradi ministarstva u Vukovarskoj ulicu u Zagrebu pratili svečanu dodjelu ugovora korisnicima

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u ponedjeljak je bilo meta hakerskog napada.

Ministar David Vlajčić izjavio je da su svi zaposlenici dobili uputu da isključe računala.

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Napad nije, kako kaže, službeno potvrđen, no ministar je potvrdio da su jutros dobili navedene upute o hitnom gašenju računala.

"Kasnije ćemo možda dobiti tu informaciju, ali dobili smo uputu da ugasimo sva računala. Ovog jutra su nas o svemu obavijestili", rekao je Vlajčić novinarima, koji su u zgradi ministarstva u Vukovarskoj ulicu u Zagrebu pratili svečanu dodjelu ugovora korisnicima.

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Komentari 2
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