Ministarstvo pod hakerskim napadom: 'Dobili smo uputu da ugasimo sva računala...'

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u ponedjeljak je bilo meta hakerskog napada.

Ministar David Vlajčić izjavio je da su svi zaposlenici dobili uputu da isključe računala.

Napad nije, kako kaže, službeno potvrđen, no ministar je potvrdio da su jutros dobili navedene upute o hitnom gašenju računala.

"Kasnije ćemo možda dobiti tu informaciju, ali dobili smo uputu da ugasimo sva računala. Ovog jutra su nas o svemu obavijestili", rekao je Vlajčić novinarima, koji su u zgradi ministarstva u Vukovarskoj ulicu u Zagrebu pratili svečanu dodjelu ugovora korisnicima.