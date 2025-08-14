Ministarstvo pohvalilo Hitnjake koji traže smjenu šefice: Rađala na Hvaru, za sat je bila u Splitu

Helikopter hitme pomoći iz baze Split sletio je u četvrtak u Gradac, gdje je preuzeo sedamnaestogodišnjeg mladića nakon epileptičkog napada. Nakon stabilizacije, pacijent je zračnim putem prevezen u Klinički bolnički centar Split, a intervencija je trajala 54 minute. Istoga dana, tim HHMS-a iz baze Rijeka sletio je na Rab po pacijenticu sa sumnjom na akutni infarkt miokarda, koja je potom prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka, te je cijela intervencija okončana u 53 minute.

Napisali su to danas iz Ministarstva zdravstva te se pohvalili intervencijama svojih timova koje su odrađene u tzv. 'zlatnom satu'. Radi se o liječničkom standardu u transportu pacijenta od mjesta skupljanja do bolnice, u kojem se sve odvija u periodu od sat vremena nakon ozbiljne ozljede ili akutnog medicinskog stanja.

Dodali su kako su zahtjevne intervencije imali i u srijedu. Tako je tog dana helikopter iz Splita sletio na Korčulu gdje su preuzeli pacijenta sa sumnjom na moždani udar.

- Nakon inicijalne medicinske obrade i stabilizacije, pacijent je zračnim putem prevezen u Klinički bolnički centar Split, a cijela akcija trajala je 49 minuta. Istoga dana, tim HHMS-a iz baze Zagreb intervenirao je u Vojniću zbog pacijentice sa sumnjom na moždani udar te ju prevezao u Kliničku bolnicu Dubrava, pri čemu je intervencija trajala 59 minuta - pišu iz ministarstva.

Posebno su se pohvalili intervencijom na otoku Hvaru gdje su pomogli trudnici koja je krenula rađati.

- Nakon zaprimljenog zahtjeva za hitnim medicinskim prijevozom, brza brodica HPMS-a preuzela je u Hvaru trudnicu kojoj je započeo porod. Tijekom plovidbe pružana joj je stalna medicinska skrb, a po dolasku na odredište, pacijenticu su preuzeli djelatnici izvanbolničke hitne medicinske službe i organizirali njezin daljnji prijevoz u Klinički bolnički centar Split. Intervencija brzom brodicom trajala je 61 minutu - pišu iz ministarstva.

Kako doznajemo, žena je na kraju rodila u četvrtak tijekom jutarnjih sati te su i ona i dijete dobro.

Dodali su kako su sve akcije spašavanja pokazale visoku razinu stručnosti, brzinu i sinergiju timova HHMS-a, brzih brodica i zemaljske hitne medicinske službe i potvrdile njihovu izvrsnost u hitnim situacijama na teško dostupnim ili udaljenim lokacijama. Pacijentima su poželjeli brz i uspješan oporavak te još jednom pohvalilili sve medicinske timove.

- Od uspostave HHMS-a ukupno je provedeno 2.455 intervencija – od toga splitski timovi 1.055, riječki 891, zagrebački 360, a osječki 149 intervencija. Brze brodice od osnutka zabilježile su ukupno 759 intervencija – brački tim 305, šibenski 191, s Malog Lošinja 67, rapski 61, zadarski 97 i dubrovački 38 - pišu iz ministarstva.

Slučajno ili ne, ove pohvale uslijedile su nakon što je Hrvatski sindikat hitne medicine javno zatražio smjenu ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maje Grbe Bujević. Razlog tome je njezina izjava za HRT u kojoj je rekla kako 'hitnjaci' ne žele beneficirani radni staž, iako se djelatnici za njega godinama bore. Idu na sve moguće intervencije, uz bok policiji i vatrogascima, koji to pravo imaju.

- Ogorčeni smo preko svake mjere i najavljujemo da krajem rujna ili početkom listopada idemo u veliki prosvjed. Tražit ćemo podršku svih sindikata, kao i pripadnika drugih žurnih službi, policajaca i vatrogasaca - najavili su za 24sata Tomislav Petrušić, predsjednik Udruge Hitna 194, i Danijel Šota, predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine.